الهيئة الإنجيلية تشارك في قوافل المبادرة الرئاسية "نور حياة" للكشف على عيون المصريين

شاركت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية مع صندوق "تحيا مصر" في قوافل المبادرة الرئاسية "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بقرية معصرة ملوي بمحافظة المنيا، علي مدار يومي الخميس والجمعة 11، 12 فبراير.

وقالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية: "إن تنظيم قوافل مبادرة نور حياة في المحافظات يأتي في إطار التنسيق مع المشروعات التي تنفذها الدولة لتطوير الريف المصري، ضمن مبادرة حياة كريمة، لتحقيق الحماية الاجتماعية والصحية بجانب التنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية".

من جانبها، قالت سوزان صدقي، مدير وحدة التنمية المحلية بمحافظات الصعيد: "يستهدف نشاط المبادرة إجراء الكشف الطبي للعيون على المواطنين الأولى بالرعاية، بقرية معصرة ملوي بمحافظة المنيا، بجانب توفير العلاج والنظارات الطبية، بالإضافة إلى إجراء عمليات المياه البيضاء مجانًا".

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال يومى 6 و7 مارس المقبل بتجليس وسيامة أساقفة جدد للخدمة على مستوى الكرازة ولتلبية الاحتياجات الرعوية لأبناء الكنيسة في مصر وخارجها.

وعلم موقع دوت الخليج الإخباري أسماء الأباء الأساقفة الجدد وكذلك الذين سيتم تجليسهم في الاحتفالية المقرر عقدها بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة مارس المقبل، بحضور أعداد محدودة نظرا للظروف الصحية الحالية التى يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبعث البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بخطاب إلى نيافة الانبا دانيال أسقف المعادى والسكرتير العام للمجمع المقدس جاء فيه .. نعمة لكم وسلام راجيا أن تكونوا بكل خير، نظرا لاحتياج بعض الخدمات الكنسية إلى الرعاية الأسقفية، نعتزم بنعمة المسيح القيام بسيامات جديدة، ومن باب المشاركة أرجو عرض الأسماء المرشحة التالية على الأحبار الأجلاء لإبدا أى ملاحظات، وذلك خلال الفترة من الجمعة 12 فبراير 2021 إلى الأحد 14 فبراير 2021 بتوقيت القاهرة، تمهيدا للسيامة المباركة.

أولا تجليس أساقفة: 1- الأنبا مكاريوس إيبارشية المنيا وتوابعها ، 2- الأنبا ساويرس دير الأنبا توماس ومار بقطر بالخطاطبة، كما بعث بأسماء 3 من الرهبان لسيامتهم كأساقفة بالايبراشيات وهم:1 - الراهب القمص أغابيوس الأنبا بيشوى أسقفا لدير الأنبا بيشوى، 2 - الراهب القمص ثاؤفيليس المحرقي إيبارشية أبو قرقاص وتوابعهان الراهب القمص سيرابيون السرياني أسقفا لإيبارشية شرق النيل.