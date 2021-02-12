تعادل مخيب للآمال للزمالك أمام مولودية الجزائر ببطولة أفريقيا

فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في أول خطواته بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما تعادل سلبيا مع نظيره مولودية الجزائر، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة .

بداية الشوط الثاني للمباراة وتبديل اول لنادي الزمالك بدخول محمود عبد الرازق شيكابالا، وخروج المهاجم مروان حمدي.

تبديل ثاني لنادي الزمالك أيضا بدخول حميد أحداد وخروج حازم إمام.

عبد الله جمعة يرسل كرة طولية إلي شيكابالا وتذهب الكرة إلي ركلة ركنية بعد تدخل معاذ حداد مدافع المولودية.

ركنية لصالح المولودية مع بداية الدقيقة 51.

ضغط من جانب لاعبي الزمالك دون وجود خطورة علي مرمي مولودية الجزائر بعد مرور 55 دقيقة.

هدف أول ضائع من الزمالك بعدما ارسل شيكابالا كرة طولية داخل منطقة الجزاء لتذهب غلي محمود الونش ويلعب رأسية تصل إلي أوباما ويحول الرأسية إلي خارج الشباك في الدقيقة 58.

رأسية من فرجاني ساسي بعد عرضية رائعة من عبد الله جمعة وتخرج الكرة غلي ركلة مرمي لصالح المولودية.

هدف محقق يضيع من حميد أحداد بعدما سدد كرة قوية ويتصدي لها الصالحي حارس المولودية وتخرج إلي ركلة ركنية في الدقيقة 62.

تتوالي الهجمات ويضيع يوسف أوباما هدف آخر محقق للزمالك وتخرج الكرة إلي ركلة مرمي لصالح المولودية.

مرور 65 دقيقة ومازال التعادل سلبيا بين الفريقين.

تبديل لفريق مولودية الجزائر بنزول توفيق عدادي وخروج بلال بن ساحة في الدقيقة 66.

تبديل ثالث لمصلحة الزمالك بنزول أشرف بن شرقي وخروج إمام عاشور في الدقيقة 70.

تسديدة قوية من بن شرقي وينقذ الصالحي مرمي فريقة في الدقيقة 72.

أبو جبل ينقذ كرة خطيرة من جانب مولودية الجزائر بعد إنفراد سامي فريوي ويتعامل أبو جبل مع الكرة بنجاح في الدقيقة 75.

تبديل رابع لمصلحة الزمالك بنزول أحمد فتوح وخروج عبد الله جمعة في الدقيقة 77.

خروج عبد النور بالخير ونزول عبد الحفيظ عبد الحق في الدقيقة 80.

آخر دقائق المباراة مع تبقي 10 دقائق ومازالت النتيجة سلبية.

ضغط زملكاوي وتماسك دفاعي من لاعبي المولودية دون وجود خطورة علي المرمي.

مرور 85 دقيقةوضغط من جانب لاعبي الزمالك من أجل إحراز هدف الفوز ونقاط المباراة الثلاثة.

مطالبة من شيكابالا بركلة جزاء ولكن يطلب الحكم إستمرار اللعب في الدقيقة 88.

رأسية خطيرة من فرجاني ساسي وتخرج الكرة خارج المرمي.

أخطر هجمات الزمالك من جانب حميد أحداد ورأسية قوية ويتصدي الصالحي لرأسية المهاجم المغربي.

تألق الصالحي والتصدي لتسديدة زيزو في الدقيقة الأولي من الوقت بدل الضائع.

3 دقائق وقت بدل ضائع.هدف آخر ضائع من أوباما من علي حدود منطقة ال6 ياردات وتخرج الكرة بغرابة إلي خارج المرمي.

نهاية المباراة بالتعادل السلبي بين مولودية الجزائر والزمالك بالقاهرة سلبيا، ويفقد الزمالك أول نقطتين في المجموعة.

وتأتي تشكيلة مولودية الجزائر كالتالى

في حراسة المرمى:عبدالقادر صالحة.

الدفاع: نبيل لعمارة - معاذ حداد – نبيل ساعدو – عبد الرحمن حشود.

الوسط: محمد مرواني – إيسلا دياموندي.

أمامهما: بلال بن ساحة – ميلود ربيعي – عبد النور بلخير.

الهجوم: سامي فريوي.

ويلعب الزمالك أمام مولودية الجزائر اليوم في إفتتاح مباريات دوري المجموعات لبطولة دوري ابطال أفريقيا، ويسعي الفارس الأبيض تحقيق الإنطلاقة القوية والفوز علي الفريق الجزائري العنيد وضمان نقاط المباراة من أجل الصعود للدور القادم دون إنتظار الحسابات المعقدة.

ومنذ رحيل مصطفي محمد مهاجم الفريق، واصبح مركز رأس الحربة صداع كبير في رأس باتشيكو مدرب الزمالك، ولم يستقر بشكل نهائي حتي الأن علي المهاجم الرئيسي للفريق في جميع البطولات.

أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك التشكيل الرسمي لمواجهة الفريق لمواجهة مولودية الجزائر في إطار إفتتاح الجولة الأولي للمجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتواجد مروان حمدي مهاجم الفريق الجديد في التشكيلة الرسمية وجاء علي حساب أشرف بن شرقي.

وجاء تشكيل الزمالك علي النحو التالي:-

حراسة المرمي: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود الونش، محمود علاء، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، إمام عاشور.

خط الهجوم: مروان حمدي، يوسف أوباما، أحمد سيد "زيزو".