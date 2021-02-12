مجموعة الأهلي: سيمبا التنزاني يفوز علي فيتا كلوب بهدف نظيف

تمكن سيمبا التنزاني أن يحقق الفوز علي فيتا كلوب بطل جمهورية الكونغو بهدف نظيف، وأقيمت المباراة علي ملعب الشهداء بالكونغو اليوم الجمعة.

أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب كريس موغالو، في الدقيقة 61 من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يحصد سيمبا أول 3 نقاط غالية لأنها جاءت خارج الأرض، وتصدر المجموعة مؤقتا وأنتظار مباراة الأهلي والمريخ السوداني الثلاثاء القادم.

ويلعب الأهلي أمام المريخ السوداني مساء الثلاثاء القادم بالقاهرة، وجاء قرار تأجيل المباراة بسبب تواجد الأهلي في كأس العالم للأندية.

وفاز الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية، بعدما تخطي عقبة بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، ويحقق الفريق الميدالية الثانية في تاريخة بعد إنجاز 2006".

وكان محمود أبو الدهب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق تحدث لـ دوت الخليج بخصوص مباراة الأهلي وبالميراس وأكد أن المباراة ستكون صعبة للغاية ولن تقل أهمية عن مباراة بايرن ميونخ في مباراة الدور نصف النهائي.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: "الأهلي قدم مباريات جيدة خلال منافسات كأس العالم للأندية حتي الأن، والفريق قادر علي حصد المركز الثالث وتكرار الفوز بالميدالية البرونزية، ولكن الأهم هو إحترام الفريق البرازيلي داخل أرض الملعب وعدم التهاون به بسبب خسارتة في مباراة الدور نصف النهائي أمام تيجريس أونال بطل المكسيك".

وأستكمل: "من المؤكد أن موسيماني لم يطلب من لاعبي الأهلي الدفاع أمام لاعبي بايرن ميونخ، ولكن الخوف من المباراة والتواجد للمرة الأولي في هذا المحفل العالمي لهذا الجيل أمر طبيعي، وفي حال المشاركة في البطولات القادمة سيكون الأداء مغايير عن البطولة الحالية وهو أمر طبيعي يحدث عندما يتم خوض تجربة جديدة أمام أفضل فرق العالم وأبطال البطولات في كل قارة".

وكان الأهلي قد إنطلق مشوارة ببطولة كاس العالم للأندية بالفوز علي فريق الدحيل القطري مستضيف البطولة بنتيجة 1/0، بهدف سجلة حسين الشحات، وخسر المباراة الثانية أمام بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا بهدفين نظيفين، أحرزهم روبرت ليفاندوفسكي، وفاز بالمباراة الأخيرة علي بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح 3/2.