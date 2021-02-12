عقوبة منتظرة علي الزمالك من الكاف لهذا السبب.. تفاصيل

إنتهت مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في غطار دور المجموعات لبطولة دوري أفريقيا 2020/2021 بالتعادل السلبي، ليحصد كل فريق نقطة في بداية مشوار المجموعةالصعبة، والتي تحتوي أيضا علي الترجي التونسي وتونغيت بطل السنغال.
أصبح نادي الزمالك مهددا بالعقوبة من جانب الإتحاد الأفريقي وذلك بعد وجود عدد من الجماهير داخل المدرجات، وهو ما يخالف لوائح الإتحاد الأفريقي.
ويؤكد الإتحاد الأفريقي دائما أن تكون المباريات بدون تواجد جماهيري من أجل منع إنتشار فيروس كورونا داخل المدرجات.
وقام مراقب المباراة بتصوير الجماهير المتواجدة في المدرجات وسيقوم بإرسال هذا الفيديو للإتحاد الأفريقي من أجل توقيع العقوبة علي نادي الزمالك.
وتنص لوائح الإتحاد الأفريقي في هذا الأمر هو توقيع عقوبة مالية كبيرة علي نادي الزمالك بسبب تواجد الجماهير علي أرض الملعب.
وجاء تشكيل الزمالك علي النحو التالي:-
حراسة المرمي: محمد أبو جبل.
خط الدفاع: حازم إمام، محمود الونش، محمود علاء، عبد الله جمعة.
خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، إمام عاشور.
خط الهجوم: مروان حمدي، يوسف أوباما، أحمد سيد "زيزو".
بينما جاء تشكيل مولودية الجزائر علي النحو التالي:-
في حراسة المرمى:عبدالقادر صالحة.
الدفاع: نبيل لعمارة - معاذ حداد – نبيل ساعدو – عبد الرحمن حشود.
الوسط: محمد مرواني – إيسلا دياموندي.
أمامهما: بلال بن ساحة – ميلود ربيعي – عبد النور بلخير.
الهجوم: سامي فريوي.
ومنذ رحيل مصطفي محمد مهاجم الفريق، واصبح مركز رأس الحربة صداع كبير في رأس باتشيكو مدرب الزمالك، ولم يستقر بشكل نهائي حتي الأن علي المهاجم الرئيسي للفريق في جميع البطولات.
وأعلنت شبكة قنوات بين سبورت إذاعة المباراة علي بين سبورت 7 المشفرة، وسيقوم بالتعليق علي المباراة المعلي التونسي رؤوف خليف.
بينما أعلنت قنوات أون تايم سبورت إذاعة المباراة علي التردد الأرضي، وسيقوم بالتعليق علي المباراة بلال أحمد علام.
ودائما تكون هناك صعوبات لدي المشاهد المصري بسبب إحتكار قوات بين سبورت علي المباريات وإذاعتها علي القنوات المشفرة فقط، ويتم البحث عن الحلول من أجل مشاهدة المباراة دون الإنتظار للقناة القطرية.
أكدت قناة مكسبي العربية نقل اللقاء المرتقب بين الزمالك ومولودية الجزائر مساء اليوم عبر التردد::
تردد القناة : 11411
الاستقطاب : أفقي
معدل الترميز: 27500
معدل التصحيح 4/3
وتنقل قناة beIN Sports Connect عبر الأنترنت وهي تابعة لمجموعة "BEIN SPORT" القطرية والناقلة لأحداث البطولة.
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