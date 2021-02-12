عقوبة منتظرة علي الزمالك من الكاف لهذا السبب.. تفاصيل

إنتهت مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في غطار دور المجموعات لبطولة دوري أفريقيا 2020/2021 بالتعادل السلبي، ليحصد كل فريق نقطة في بداية مشوار المجموعةالصعبة، والتي تحتوي أيضا علي الترجي التونسي وتونغيت بطل السنغال.

أصبح نادي الزمالك مهددا بالعقوبة من جانب الإتحاد الأفريقي وذلك بعد وجود عدد من الجماهير داخل المدرجات، وهو ما يخالف لوائح الإتحاد الأفريقي.

ويؤكد الإتحاد الأفريقي دائما أن تكون المباريات بدون تواجد جماهيري من أجل منع إنتشار فيروس كورونا داخل المدرجات.

وقام مراقب المباراة بتصوير الجماهير المتواجدة في المدرجات وسيقوم بإرسال هذا الفيديو للإتحاد الأفريقي من أجل توقيع العقوبة علي نادي الزمالك.

وتنص لوائح الإتحاد الأفريقي في هذا الأمر هو توقيع عقوبة مالية كبيرة علي نادي الزمالك بسبب تواجد الجماهير علي أرض الملعب.

وجاء تشكيل الزمالك علي النحو التالي:- حراسة المرمي: محمد أبو جبل. خط الدفاع: حازم إمام، محمود الونش، محمود علاء، عبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، إمام عاشور. خط الهجوم: مروان حمدي، يوسف أوباما، أحمد سيد "زيزو".

بينما جاء تشكيل مولودية الجزائر علي النحو التالي:-