وزير الخارجية : العلاقات المصرية الأمريكية استراتيجية وممتدة منذ عقود

جدة - نرمين السيد - وأضاف شكرى، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، الذى يعرض على فضائية mbc مصر، اليوم الجمعة، أن مكانة الولايات المتحدة كقوى عظمى وبما تمتلكه من الإمكانيات السياسية والاقتصادية يدفعنا إلى أهمية التعامل معها.

وذكر أن مصر تتواصل بشكل دائم مع الإدارة الأمريكية كانت جمهورية أو ديمقراطية، مشيرا إلى أن هذا التعاقب استمر على مدار 40 سنة ماضية ما جعلنا نتعامل مع إدارات مختلفة.

وذكر شكرى أن كثير من الأحيان تكون وجهة النظر المصرية صائبة، مؤكدًا أننا نقيّم الأمر، وفقا للأحداث والنتائج، وأوضح أن الاتصال الآن قائم على مستوى سفارة مصر بواشنطن فى إطار طرح العلاقة على المستوى الثنائى والحديث حول القضايا الإقليمية.