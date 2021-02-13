شكرى : تحديد السيسى للخط الأحمر فى ليبيا كان حجر أساس للمسار السياسى

جدة - نرمين السيد - قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن مصر تأمل اكتمال تشكيل الحكومة الليبية فى الإطار الزمنى المحدد لها حتى تضطلع بمسؤوليتها لخدمة شعبها وحماية سيادة الدولة ومقدراتها والعمل على خروج القوات الأجنبية كافة، والانتهاء من مخاطر الإرهاب والميليشيات.





وأضاف شكرى فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذى يعرض على فضائية mbc، اليوم الجمعة، أن الالتزام القائم بعقد الانتخابات فى 24 ديسمبر المقبل "مطلق" حتى يعبر الشعب الليبى عن إرداته وتنطلق الدولة الليبية.

وأوضح أن مصر سوف تستمر فى رعاية هذا المسار، وتشجيع الأشقاء فى ليبيا لاتخاذ الخطوات اللازمة.

وذكر شكرى أن الكل يعترف بالإعلان الذى تفضل به الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما حدد الخط الأحمر "سرت - الجفرة"، وكان نقطة البداية الذى فتحت المجال للأشقاء فى ليبيا الاتجاه إلى الحل السياسى ونبذ الصراع العسكرى.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد وزير الخارجية أن الإدارة الأمريكية الجديدة عادت مرة أخرى لتؤكد على حل الدولتين باعتباره الوسيلة لإنهاء الصراع فى الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الأشقاء فى السلطة الفلسطينية متمسكون بحقوقهم المشروعة التى يدعهما المجتمع الدولى.