أزمة داخل الأهلي بسبب علي معلول

تأكد وبشكل رسمي غياب علي معلول عن صفوف الأهلي لمدة أسبوعين وذلك بعد إصابتة بشد في العضلة الخلفية، وسيبتعد عن صفوف الفريق خلال الفترة القادمة، وسيغيب عن 4 مباريات بشكل مؤكد، وستكون أهم المباريات الذي سوف يغيب عنها مباراة الهلال السوداني في بداية مشوار الأهلي في بطولة دوري أبطال افريقيا مساء الثلاثاء المقبل.

وأكد طبيب الأهلي الدكتور أحمد أبو عبلة أن معلول كان قد أجري أشعة أمس من أجل تحديد قوة الإصابة وتحديد مدة الغياب والعلاج الأفضل للاعب من أجل العودة بشكل سريع لصفوف الفريق.

وأشار أن اللاعب سوف يبدأ من الغد بداية تنفيذ البرنامج العلاجي له تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي الأهلي.

وأكد ابو عبلة أنه كان هناك محاولات كبيرة من أجل لحاق معلول بمباراة الفريق أمام بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية، ولكن بعد وجود اللاعب في التشكيلة الأساسية تم إستبعادة بعد ذلك بسبب عدم قدرتة علي لعب المباراة بشكل جيد وشارك ياسر غبراهيم بدلا منه في هذه المباراة.

وسوف يعود علي معلول إلي صفوف الأهلي مع بداية شهر مارس القادم.

وتحدث أيضا الدكتور أحمد أبو عبلة، علي حاله صلاح محسن مهاجم الفريق وأكد أنه قد تعرض للإصابة قبل مباراة بالميراس البرازيلي، وأن الأشعة أثبتت تعرضة لشد في العضلة الأمامية وسيخضع لأشعة غدا من أجل تحديد مدة الغياب عن الملاعب والعلاج بشكل سريع.

ووصلت بعثة الأهلي اليوم إلي القاهرة قادمة من الدوحة وذلك بعدما شارك الأهلي في بطولة كاس العالم للأندية، وتمكن من الحصول علي المركز الثالث في البطولة والحصول علي الميدالية البرونزية، وحصد الأهلي مبلغ 2.5 مليون دولار نظير الحصول علي المركز الثالث.

وكان الأهلي تلقى هزيمة أمام بايرن ميونخ الألماني، بهدفين دون رد، فيما خسر بالميراس أمام تيجيريس أونال المكسيكي، بهدف دون رد بنصف نهائي البطولة.