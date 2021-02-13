التعليم تعلن استمرار العمل فى إنتاج الحصص على قناة مدرستنا 1

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، استمرار العمل فى إنتاج الحصص على قناة "مدرستنا 1" التعليمية لاستكمال العام الدراسى، مشيرا إلى أنه يمكن متابعتها على التليفزيون "فضائى وأرضى" وكذلك يوتيوب.





وقال الوزير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مساء اليوم-، إن قناة "مدرستنا 1" التعليمية للسنوات من الرابع الابتدائى إلى الثالث الإعدادي، داعيا إلى زيارة القناة وكذلك موقعها على "يوتيوب"، للتعرف على المكتبة الكبيرة من الحصص والمراجعات المتاحة مجانا.

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