لمدة يومين .. ضعف وقطع مياه الشرب عن 3 مناطق فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان صادر عن الشركة، أنه سيتم ضعف قطع المياه عن الطوابق العليا بمناطق "باب شرقى، محطة الرمل، كوم الدكة"، وذلك طوال يومى السبت والأحد لحين انتهاء أعمال الصيانة.

ولفت البيان إلى قطع المياه عن المناطق المذكورة بسبب أعمال الصيانة الدورية برافع كوم الدكة مياه، وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.