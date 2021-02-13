محمد هاني يكشف سر طلب ألفونسو ديفيز الحصول على قميصه

أكد محمد هاني ظهير أيمن النادي الأهلي أن كأس العالم للأندية أضاف له الكثير، وكانت المباريات ممتعة بشكل كبير، خاصة مباراة بايرن ميونخ التي لعب فيها ضد لاعبين ضمن أفضل لاعبي العالم.

وقال محمد هاني في مداخلة هاتفية ببرنامج "جمهور التالتة" الذي يقدمه إبراهيم فايق عبر قناة "أون تايم سبورت": "لقد كنت من اللاعبين المحظوظين، الذين لحقوا بالجيل الذهبي للأهلي، وهذا جعلني استمع لهؤلاء اللاعبين لمدة أربع سنوات حتى استفيد بشكل كبير".

وتابع: "قبل مباراة بايرن ميونخ كان أصدقائي من الأهلي وخارجه يرسلون لي "كوميكس" عن لعبي أمام لاعبي البايرن أمثال ألفونسو ديفيز وجنابري وكومان، ولكني كنت أصب تركيزي فيما سأفعله في المباراة فقط".

وأكد محمد هاني أنه ظل طوال الثلاثة أيام التي سبقت مباراة البايرن يشاهد فيديوهات لهؤلاء اللاعبين لكي يعرف تحركاتهم بشكل كبير".

وعن لقطة أخذ ألفونسو ديفيز القميص الخاص به، قال: " تفاجأت أن لاعبي البايرن متواضعين بشكل كبير، وبالرغم من الالتحامات بيني وبين ديفيز إلا أنه كان يبتسم لي".

وتابع: "بعد المباراة تبادلنا القمصان وأرسلنا لبعضنا البعض على مواقع التواصل، وهنأته على الفوز بالبطولة".

واختتم حديثه قائلا: " بالتأكيد كانت خبرات جيدة استفدناها بالتواجد في كأس العالم".