دار الافتاء: الفتاة التي تتوفي قبل زواجها "شهيدة" (فيديو)

ردت دار الإفتاء المصرية اليوم عن ما إذا كان للفتاة التي ماتت ولم تتزوج ثواب في الٱخرة واعتبارها شهيدة أم لا.

وبثت دار الإفتاء المصرية فيديو عبر صفحتها الرسمية ظهر فيه الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والذي قال فيه: "نعم لها ثواب إذا صبرت على ذلك مع سعيها ونحن نحث الفتيات على عدم الرفض، والرفض لمجرد الرفض، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير".

وتابع أمين الفتاوى بدار الإفتاء المصرية: "وإذا لم ترفض ومع ذلك لم تتزوج حتى ماتت فلها على هذا الصبر الثواب العظيم من الله"، مضيفا: ورد فى بعض الأحاديث أن لها ثواب الشهيد قال صلى الله عليه وسلم وهو يعد الشهداء: "وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدَةٌ"، وجمع هذه من معانيها البكر أى تموت وهي بكر لم تتزوج".

وردت الدار أيضا عن سؤال نصه ثواب المرأة التي لم تتزوج وماتت عزباء؟، قائلة: "المرأة التي لم تتزوج وتقدم بها العمر فصبرت على ذلك لها ثواب الشهيد؛ وذلك على تفسير بعض العلماء للجَمْعاء بأنها من تموت بِكرًا، والمعنى أنها ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصلٍ عنها من حملٍ أو بكارة".