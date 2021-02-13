الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم : شديد البرودة ليلا وعظمى القاهرة 21

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس اليوم السبت 13 فبراير 2021 حيث من المتوقع أن يسود البلاد، طقسا مائلا للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحرى وعلى شمال الصعيد وعلى السواحل الشرقية، ومعتدل على السواحل الغربية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، تصاحبه رياح معتدلة على معظم الأنحاء.





وعن حالة الطقس ليلا، فمتوقع أن بكون شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، وبارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وبالنسبة للظواهر الجوية المصاحبة، تتكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ونشاط للرياح على جنوب سيناء يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما يتوقع أن البلاد تتأثر بوجود مرتفع جوى على سطح الأرض ويتزامن معه وجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية .. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وإرتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 21 11 الإسكندرية 20 11 وادى النطرون 21 10 طنطا 20 11 شبين الكوم 21 11 دمنهور 20 11 بلطيم 19 12 مطروح 20 10 السلوم 19 09 سيوة 20 07 بورسعيد 21 14 دمياط 20 13 الزقازيق 21 12 المنصورة 20 13 الإسماعيلية 22 11 السويس 23 12 العريش 21 09 رفح 20 10 رأس سدر 22 12 نخل 20 08 نويبع 23 18 طابا 20 11 كاترين 21 07 الطور 23 12 شرم الشيخ 26 16 الغردقة 26 14 مرسى علم 26 15 الفيوم 22 10 بنى سويف 22 10 المنيا 22 09 أسيوط 23 08 سوهاج 24 10 قنا 26 12 الأقصر 28 13 أسوان 28 14 ادفو 29 13 أبوسمبل 26 14 الوادى الجديد 25 11 شلاتين 29 17 أبو رماد 30 18 حلايب 27 18 رأس حدربة 28 19

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