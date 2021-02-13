انت الان تتابع تفاصيل خبر سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت 13 فبراير 2021 عمر يوم واحد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - استمراراً للخدمات التي يقدمها مصر فايف لمتابعيه، ننشر لكم سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت الموافق الثالث عشر من شهر فبراير، وذلك في جميع الشركات المتواجدة بالأسواق، كي نوفر على القارئ عناء البحث عن أسعار الكتاكيت في كل شركة على حد.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت 13 فبراير 2021

والآن قد أصبح الكتكوت الأبيض شيء أساسي في أغلب البيوت المصرية، وخاصة في القرى والنجوع، حيث يفضل أغلب المواطنين الآن تربية الكتاكيت البيضاء على أيديهم في المنزل، في حالة وجود مكان، فيقوم المربي مثلاً بشراء الكتكوت الأبيض عمر يوم واحد ويربية بيده لضمان سلامة اللحم، كما أصبح هناك بعض الزبائن التي تسأل عن الكتكوت الأبيض البيتي، نظراً للفارق في جودة اللحم بين كتكوت المزارع والكتكوت البيتي.

وجاء سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت 13 فبراير 2021 وفق ما يلي، وذلك بعد ارتفاع الأسعار يوم الخميس الماضي.

الشركة السعر شركة الوطنية 8.75 جنيه العناني 8.5 جنيه مصر العربية 8 جنيه القاهرة 7.5جنيه شكة الوادي للدواجن 8.25 بدلاً من 8.75

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ومن جهة أخرى فإن أسعار الدولار وأسعار الأعلاف تؤدي إلى تغير أسعار الكتاكيت بالإرتفاع أو الإنخفاض.