اليوم .. انقطاع الكهرباء عن 11 منطقة فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة، أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءا من الساعة التاسعة صباح غد وحتى الثانية عشر مساء هى: - خورشيد "عزبة محسن" - شدس "جامع الصحابة" -سيدي بشر قبلى "شارع كاستينيا" - فيكتوريا "البنك الأهلى" - أبيس "عزبة حجازى- شارع النصر" -بحرى"حول مستشفى النقراشي" - العامرية"العراوة" -مرغم "مساكن عبد القادر" - المتراس" مصنع الكهنة" -أبو تلات "البحرية - البرن" -برج العرب "مجمع الصناعات - المنطقة الصناعية 2"

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