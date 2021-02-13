"الجمهورية": الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت والجهود لا تتوقف

وأضافت الصحيفة- في افتتاحياتها بعنوان (المواقف القومية الثابتة)- أن الموقف المصري يرتكز أساسا على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود يونيو 67، وأيضًا التسوية السياسية على أساس ووفق ثوابت المرجعيات الدولية والمبادرة العربية للسلام، ودعم مصر لمختلف الجهود الرامية لتنشيط عملية السلام واستئناف المفاوضات؛ لضمان حقوق وآمال الشعب الفلسطينى المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشارت إلى أنه على مدار الـتاريخ مصر لا تدخر جهدًا لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى مدار عقود قدمت مصر تضحيات عظيمة وجهودًا مضنية من أجل الأشقاء الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة.
وأوضحت أن الرؤية المصرية التى أتت ثمارها بنجاح في اجتماعات قادة وممثلي الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية والوصول إلى توافق وطني تؤكد الموقف المصرى الحريص على وحـدة الصف الفلسطيني، وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
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