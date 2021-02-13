أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن أسعار شرائح فواتير الكهرباء ستذيد بداية من يوليو المقبل على فاتورة الكهرباء التى سيتم تحصيلها بداية أغسطس 2021 .
وكان وزير الكهرباء قد أعلن ذلك فى شهر يوليو الماضى ، مشيرا إلى أن بناء على تعليمات القياد\ة السياسية تم مد فترة رفع الدعم عم الكهرباء حتى 2025
ويقدم دوت الخليج لقرائه أسعار الكهرباء التى سيتم تطبيقها خلال خمسة أشهر .
الشريحة الأولى: من صفر : 50 كيلو وات سعرها حاليا 38 قرش ستزيد أول يوليو المقبل لتصبح 48 قرشا.
الشريحة الثانية : 51 :100 كيلو وات وسعرها حاليا 48 قرش وفي يوليو المقبل ستكون 58 قرشا .
الشريحة الثالثة : من صفر : 200 كيلو وات وسعرها حاليا 65 قرش وفي شهر يوليو المقبل ستكون 77 قرشًا .
الشريحة الرابعة : 201 إلى 350 كيلو وات وسعرها حاليا 96 قرش ستكون 106 قرشًا .
الشريحة الخامسة: من 351 : 650 كيلو وات وسعرها حاليا 118 قرش وستكون يوليو المقبل الي 128 قرشًا .
الشريحة السادسة :651 : ألف كليو وات وستكون سعرها في يوليو المقبل كما هي حاليا 140 قرش
الشريحة السابعة :من صفر : أقل 1000 كيلو وات وأصحاب تلك الشريحة لا يحصلون على دعم وسعرها حاليا 118 قرشًا وفى يوليو ستكون 128 قرشا.
و من صفر لأكثر من 1000 وأصحاب تلك الشريحة اأضا لا يحصلون علي دعم ولا يخضعون لنظام التشريح وستكون سعرها في يوليو المقبل كما هي حاليا 145 قرشا .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زيادة أسعار فواتير الكهرباء.. تعرف على القيمة وموعدها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.