نشرة الأخبار.. عمرو أديب: أبوتريكة أضر الأهلي في مباراة البايرن.. وننشر نص تحقيقات النيابة مع الطبيب المتحرش.. هتك عرض 4 رجال

نشر موقع دوت الخليج على مدار الساعات القليلة الماضية عدد من الأخبار المهمة أبرزها :

عمرو أديب: أبوتريكة أضر الأهلي في مباراة البايرن

قدم الإعلامى عمرو أديب، التهنئة للنادى الأهلى بالتتويج ببرونزية العالم، بعد الفوز على بالميراس البرازيلي، مرددا: " "الشناوي طول الماتش شايل الماتش.. الولد قيادة وماهر مهارة غير طبيعية.. كان هايل.. الواد قعد يتحنجله زي أبو الفصادة والشناوى جبل تلج ولا يتهز ولا يجراله أى حاجة".

غلق طريق الإسكندرية الصحراوي.. والإدارة العامة تناشد السائقين الالتزام بالتعليمات

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن غلق طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب وجود شبورة.

أمرني بخلع ملابسي.. تحقيقات النيابة مع مساعد طبيب الأسنان ضحية متحرش الجيزة.. بالمستندات

حصل موقع دوت الخليج على نص شهادة محمد رمضان محمد إبراهيم ونس طبيب أسنان مساعد في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في واقعة اتهام طبيب الأسنان الشهير باسم س بهتك عرض 4 رجال.

تعرف على أسعار الذهب بمستهل تعاملات الأسبوع

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارا خلال مستهل اليوم السبت 13 فبراير 2021، حيث بلغ سعر عيار الذهب 21 الأكثر مبيعا في مصر 795 جنيهات للجرام، وذلك دون مصنعية، وفقا لموقع ايجيبت جولد برايس توداي.

قطع المياه عن 20 منطقة رئيسية في القاهرة اليوم.. تعرف عليها

أعلنت محافظة القاهرة انقطاع المياه، اليوم السبت، عن 20 منطقة رئيسية.

الصدق في الإسلام.. تعريفه ودرجاته وأنواعه

الصدق في الإسلام، قال النبي الكريم قال في حديثه الشريف "عمل الجنة الصدق" وقال "أربع إذا كن فيك لا عليك ما فاتك من الدنيا، حفظ أمانة وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة".

تعرف على أصل تسمية "الساندوتش" وكيفية انتشاره

يقال إن تسمية الساندويتش تعود إلى اسم رجل بريطاني يدعى جون_مونتاغو – John Montagu الملقب بـ إيرل_الساندويتش الرابع – 4 the Earl of Sandwich عاش بين (13 نوفمبر 1718 - 30 أبريل 1792) والذي ينحدر من عائلة أرستقراطية.

حتى 30 يونيو.. مد فترة تلقى طلبات حائزى أراضي كردون مدينة الشروق

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تقرر مد فترة تلقى طلبات حائزى الأراضي فى نطاق القرار الجمهوري رقم (636) لسنة 2017، والخاص بتعديل كردون مدينة الشروق، لتحديد رغبتهم في كيفية تحصيل مستحقات الدولة، سواء كانت عينية أو نقدية، وتقديم سند الملكية أو سند التواجد، وذلك حتى 30 يونيو المقبل.

هاشتاج بنحبك يا معلول يتصدر الترند.. ومغردون: احسن محترف في تاريخ النادي

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج بنحبك يا معلول وجاء ذلك بعد حرمانة من اللعب لمدة اسبوعين بسبب اصابتة بشد في العضلة الخلفية.

يعلنها لأول مرة.. أسامة منير: راجع اغني تاني | شاهد

أعلن الإعلامي أسامة منير، عودته الغناء والطرب مرة أخرى لهدف الاستمتاع والتواصل مع الجمهور بعيدا عن أي حفلات او أهداف أخرى.

مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة مواطن داخل قطاع الأمن الوطنى

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بإحدى صفحات مواقع التواصل الإجتماعى وإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من إدعاءات بشأن وفاة أحد المواطنين أثناء تواجده داخل أحد مقار قطاع الأمن الوطنى عقب إلقاء القبض عليه إثر تعرضه للتعذيب.

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن 20 منطقة في القاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق ( الريان - عرب الجرعان - إسكانات الأهالى خلف سبيكو - إسكانات النيل بجميع حروفها - صف ضباط و أملاك 2 - تقسيم مكة - القاهرة 2 - القاهرة د - القاهرة ج - إسكندرية 1 - الدلتا 1 - البركة - كفر أبوصير - سيجال - البركة الشرقية و الغربية - الأمن المركزى - المؤسسة العقابية - أحواض الطويل و داود و حشان )، وذلك اعتبارًا من الساعة ال١٠ صباح اليوم السبت، وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم.

عمل واحد يغفرها كلها.. تعرف على مكفرات الذنوب والمعاصي

مكفرات الذنوب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «أَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهَ بِهِ الخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «إسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَى المكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الخُطَا إلَى المسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ». أخرجه مسلم.

فرح شعبنا.. آراء جيران الشناوي بعد تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم ..شاهد

سادت حالة من الأفراح على أهالي محافظة كفر الشيخ، وخاصة أبناء مدينة الحامول، مسقط رأس حارس النادي الأهلي، محمد الشناوي، الذي تألق بصورة مشرفة، خلال بطولة كأس العالم للأندية، وساهم في حصول الشياطين الحمر، على التتويج بالميدالية البرونزية، عقب براعته في التصدي لركلتي جزاء أمام بالميراس البرازيلي.