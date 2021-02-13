النائب أحمد السجينى ضيف موقع دوت الخليج اليوم..وتساؤلات موسعة حول ملفات المحليات في مصر

يستضيف موقع دوت الخليج برئاسة الكاتب الصحفي عمرو الديب، النائب أحمد السيجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وذلك في ضوء استضافاه المستمرة لقيادات العمل السياسي والبرلماني مع انطلاقه الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي.

أزمات المحليات بندوة موقع دوت الخليج

ومن المتوقع أن يتطرق النقاش لملفات المحليات في مصر، ومتي يصدر قانون الإدارة المحلية من البرلمان؟وهي يشهد 2021 انتخابات المحليات؟ وأيضا ملف مخالفات البناء وهل ينهي قانون التصالح مخالفات البناء فى مصر؟ ومن المسؤول عن أزماته؟

وتدور التساؤلات أيضا عن كيفية القضاء علي العمران العشوائي فى مصر؟ وهل حقًا الفساد بالمحليات للرُكب؟ وماذا عن رؤيته لأزمة عقار فيصل؟وكيف يتابع حرص الرئيس السيسي علي مواجهة العشوائيات؟ لماذا واجه وزير الإسكان بحده فى البرلمان؟ وما الحل لأزمة الأراضي المضافة بالمدن الجديدة؟

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وتضم المناقشات أيضا التساؤلات حول ضم ملف الإسكان لوزارة التنمية المحلية؟ كيف يري مبادرة تطوير القري بقيادة الرئيس السيسي؟ كيف حركت لجنة الإدارة المحلية المياه الراكدة بالمحليات فى مصر علي مدار الخمس سنوات الماضية؟ هل ننجح فى القضاء علي الأسواق والمواقف العشوائية؟ ولماذا لم يطبق قانون السايس حتي الآن؟ ماذا عن أخر جهود التطوير المؤسسي فى منظومة المخلفات الصلبة؟ ومتي نري مصر بدون قمامة؟