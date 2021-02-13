وزير التنمية: مشروعك وفر 100 ألف فرصة عمل بقروض 17.3 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن فرص العمل التى وفرها برنامج "مشروعك" منذ انطلاقه وحتى نهاية عام 2020 تقترب من 100 ألف فرصة عمل من خلال تنفيذ حوالى 164 ألف مشروع صغير ومتوسط بقروض 17,3 مليار جنيه، لافتاً إلى أن مشروعك يعمل فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى التى توفر التمويل اللازم للمشروعات بفائدة بسيطة لا تتعدى 5%.





وأكد اللواء محمود شعراوى، وفقا لبيان صحفى، أن الوزارة تسعى دائماً لتمكين المرأة اقتصادياً خاصة فى القرى وتوفير دخل يساعدها على الحياة الكريمة وذلك من خلال قروض برنامج "مشروعك" لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، مشيراً إلى أن نسبة المشروعات التى نفذتها المرأة من خلال "مشروعك" بلغت 35% من إجمالى المشروعات.

وأشار التقرير الذى تلقاه الوزير عن المشروعات التى تم تنفيذها من خلال "مشروعك" إلى أن النشاط التجارى جاء فى الصدارة من حيث عدد المشروعات المنفذة به حيث يمثل 64% من إجمالى المشروعات، يليه النشاط الزراعى بنسبة 15% ثم النشاط الخدمى 11% واخيراً النشاط الصناعى 10% .

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتطوير مقرات "مشروعك" وتدريب الموظفين والاستفادة من الخدمات المالية للجهاز، كما تم التعاون مع البنوك المصرية المشاركة فى المشروع وهى (البنك الأهلى وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية وبنك التعمير والإسكان وبنك الزراعى المصري) على زيادة معدلات الإقراض فى المرحلة القادمة وتفعيل فرق العمل التسويقية المشتركة لتسويق خدمات مشروعك فى مقرات العملاء.

وأشار إلى أنه يتم خلال الفترة القادمة التركيز على مستوى جودة المشروعات والخدمات والتوسع فى الانتشار وتقديم خدمات مالية وفنية متطورة ومساعدة العملاء فى تسويق منتجاتهم ودعم المشروعات ذات التكنولوجيات المناسبة والصناعات المغذية.

ولفت الوزير إلى أن الهدف الأساسى من برنامج "مشروعك" هو توفير العديد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة المعيلة فى القرى والأحياء والمدن والمراكز فى جميع المحافظات لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب ووضعهم على الطريق الصحيح وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الهجرة من القرى إلى المدن مما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد للأمام ورفع المستوى الاقتصادى للقاطنين فى المراكز والمدن والقري، فضلاً عن خفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات لتمكينهم من سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2020.

ووجه اللواء محمود شعراوى، القائمين على المشروع بتكثيف حملات التوعية عن المشروع خاصة فى القرى حتى يستفيد الشباب والمرأة من مزايا المشروع، لافتاً إلى أن برنامج "مشروعك " حقق العديد من الانجازات منذ انطلاقة حيث تم عقد العديد من الندوات التعريفية والبرامج الترويجية الخاصة فى جميع محافظات الجمهورية، كما تم تدريب حوالى 1000 موظف من موظفى مشروعك، بالإضافة إلى عمل مجموعة من المعارض لتسويق منتجات عملاء مشروعك على مستوى المحافظات، وقال إنه تم استحداث أفكار استرشادية مبتكرة لبعض المشروعات الصغيرة التى لا تحتاج الى رأس مال كبير والتى يمكن أن تساعد الشباب على بدء المشروعات الخاصة به.

وأضاف شعراوى أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” مستمر فى تلقى طلبات جميع المواطنين الراغبين فى إقامة مشروعات جديدة فى جميع وحدات مشروعك فى المحافظات والبالغ عددها 260 مقر لتوفير قروض بالتنسيق مع البنوك المشاركة ويتم تحديد القرض بناء على دراسة الجدوى المقدمة ويقوم فريق عمل مشروعك بتقديم التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فنى وإدارى لهم للاستفادة من جميع المميزات التى يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى المجانية والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم .