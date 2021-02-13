طقس اليوم.. مائل للدفء نهارًا.. شديد البرودة ليلا.. والعظمى فى القاهرة 21

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري وعلى شمال الصعيد وعلى السواحل الشرقية.

ويكون الطقس معتدل على السواحل الغربية ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد تصاحبه رياح معتدلة على معظم الأنحاء شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وبارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ونشاط للرياح على جنوب سيناء يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 11

الإسكندرية 20 11

وادى النطرون 21 10

طنطا 20 11

شبين الكوم 21 11

دمنهور 20 11

بلطيم 19 12

مطروح 20 10

السلوم 19 09

سيوة 20 07

بورسعيد 21 14

دمياط 20 13

الزقازيق 21 12

المنصورة 20 13

الإسماعيلية 22 11

السويس 23 12

العريش 21 09

رفح 20 10

رأس سدر 22 12

نخل 20 08

نويبع 23 18

طابا 20 11

كاترين 21 07

الطور 23 12

شرم الشيخ 26 16

الغردقة 26 14

مرسى علم 26 15

الفيوم 22 10

بنى سويف 22 10

المنيا 22 09

أسيوط 23 08

سوهاج 24 10

قنا 26 12

الأقصر 28 13

أسوان 28 14

ادفو 29 13

أبوسمبل 26 14

الوادى الجديد 25 11

شلاتين 29 17

أبورماد 30 18

حلايب 27 18