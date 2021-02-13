مواعيد مباريات اليوم.. أهمها مباراة ليفربول أمام ليستر سيتي

تقام اليوم السبت عددة مباريات حول دوريات العالم وينتظر عشاق الساحرة المستديرة مواجهات اليوم ومن أبرزها في الدوري المصري و الدوري الإنجليزي.

تعد أهم مباريات اليوم مباراة بين فريق ليسترسيتي الذي يحتل المركز الثالث في الدوري مع فريق ليفربول الذي يحتل المركز الرابع برصيد 40 نقطة من أصل 23 مباراة خاضها الفريق .

ويسعي اليوم فريق الريدز في حصد الثلاث نقاط لإستعادة مكانته في الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً ضمن منافسات الدوري الإنجليزي في الأسبوع الرابع والعشرون،وتقام علي قنوات beIN Sports HD 1، - beIN Sports HD 2 يدخل فريق كريستالا بالاس مباراته اليوم أمام فريق بيرنلي ضمن منافسات الجولة الرابع والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً. يستضيف فريق مانشستر سيتي فريق توتنهام في المباراة التي تجمع بينهم اليوم والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً في الأسبوع الرابع والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي. تقام مباراة برايتون أمام فريق أستون فيلا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً في الأسبوع الرابع والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي. كأس مصر

يدخل فريق المقاولون العرب مباراته اليوم أمام فريق بيتروجت والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً في بطولة كأس مصر في الجولة ال32 . يدخل فريق المقاولون العرب مباراته اليوم أمام فريق بيتروجت والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً في بطولة كأس مصر في الجولة ال32 . الدوري الاسباني