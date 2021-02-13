ويبدأ البابا تواضروس، زيارته برئاسة صلاة القداس الإلهى بمقر كنيسة "القديسة السيدة العذراء مريم والشهيد القوى الأنبا موسى الأسود" فى منطقة المنشية، وذلك بعد تدشينها رسميًا.
ويشارك في طقوس التدشين، الأنبا إيلاريون أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية التابع له الكنيسة، الأنبا بافلى، أسقف قطاع المنتزه، والأنبا هرمينا أسقف وسط وشرق، والقمص إبرام إميل، الوكيل البابوى فى الإسكندرية، والآباء الكهنة.
ويؤدى طقس التدشين والصلاة وسط التزام كامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، اتساقا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، ومراعاة التباعد الاجتماعى.
كانت الكنيسة اشترت كنيسة "السيدة العذراء والأنبا موسى" والتى تقع على مساحة 600 متر مربع، وتضم 4 طوابق، و6 مذابح، من الطائفة المارونية عام 1999، وتؤدى فيها الصلوات منذ ذلك التاريخ بدون تدشين رسمى.
ويستكمل البابا تواضروس، زيارته للإسكندرية، يوم الإثنين، بتدشين مذابح وأيقونات كنيسة "الشهيد العظيم مارجرجس والأنبا أنطونيوس" بمحرم بك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يبدأ زيارة رعوية للإسكندرية غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.