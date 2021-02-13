البابا تواضروس يبدأ زيارة رعوية للإسكندرية غدا

جدة - نرمين السيد - يجرى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، زيارة رعوية إلى الإسكندرية، غدا الأحد، تتضمن بنشاطات رعوية ودينية واجتماعات مع الآباء الكهنة، وذلك لمدة يومين.





ويبدأ البابا تواضروس، زيارته برئاسة صلاة القداس الإلهى بمقر كنيسة "القديسة السيدة العذراء مريم والشهيد القوى الأنبا موسى الأسود" فى منطقة المنشية، وذلك بعد تدشينها رسميًا.

ويشارك في طقوس التدشين، الأنبا إيلاريون أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية التابع له الكنيسة، الأنبا بافلى، أسقف قطاع المنتزه، والأنبا هرمينا أسقف وسط وشرق، والقمص إبرام إميل، الوكيل البابوى فى الإسكندرية، والآباء الكهنة.

ويؤدى طقس التدشين والصلاة وسط التزام كامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، اتساقا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، ومراعاة التباعد الاجتماعى.

كانت الكنيسة اشترت كنيسة "السيدة العذراء والأنبا موسى" والتى تقع على مساحة 600 متر مربع، وتضم 4 طوابق، و6 مذابح، من الطائفة المارونية عام 1999، وتؤدى فيها الصلوات منذ ذلك التاريخ بدون تدشين رسمى.

ويستكمل البابا تواضروس، زيارته للإسكندرية، يوم الإثنين، بتدشين مذابح وأيقونات كنيسة "الشهيد العظيم مارجرجس والأنبا أنطونيوس" بمحرم بك.