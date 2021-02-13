مصدر أمني ينفي وفاة مواطن إثر تعذيبه داخل مقر الأمن الوطني

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بإحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من إدعاءات بشأن وفاة أحد المواطنين أثناء تواجده داخل أحد مقار قطاع الأمن الوطني عقب إلقاء القبض عليه إثر تعرضه للتعذيب.
وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه أثناء تنفيذ قرار النيابة العامة بضبط وإحضار المواطن المُشار إليه لاتهامه في إحدى القضايا شعر بحالة إعياء، وعلى الفور تم نقله للمستشفى وتوفي وفاة طبيعية أثناء تلقيه العلاج، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويأتى ذلك فى إطار المزاعم والأكاذيب التى دأبت جماعة الإخوان الإرهابية والأذرع الإعلامية الموالية لها على ترويجها بهدف إثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام.
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