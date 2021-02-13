صور.. الانتهاء من تنفيذ سوق تجارية بالحى السادس بالمنيا الجديدة

جدة - نرمين السيد - وأوضح نايف، بحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم السبت، أن السوق تضم 8 محال تجارية بأنشطة مختلفة "سوبر ماركت - مطعم - صيدلية، وغير ذلك"، بجانب أماكن انتظار للسيارات.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، استمرار جهود جهاز المدينة للانتهاء من العمل بالمشروعات المختلفة التى تحقق رغبات ساكنى المدينة، وسعيًا من الجهاز لتوفير جودة الحياة لقاطنى المدينة والمترددين عليها.