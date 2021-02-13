- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وأوضح نايف، بحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم السبت، أن السوق تضم 8 محال تجارية بأنشطة مختلفة "سوبر ماركت - مطعم - صيدلية، وغير ذلك"، بجانب أماكن انتظار للسيارات.
وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، استمرار جهود جهاز المدينة للانتهاء من العمل بالمشروعات المختلفة التى تحقق رغبات ساكنى المدينة، وسعيًا من الجهاز لتوفير جودة الحياة لقاطنى المدينة والمترددين عليها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. الانتهاء من تنفيذ سوق تجارية بالحى السادس بالمنيا الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.