عاجل- الحكومة: لا صحة لتنظيم برامج عمرة لشهر رمضان المقبل

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز، مع وزارة السياحة والآثار، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للإعلانات المتداولة بشأن تنظيم برامج العمرة لشهر رمضان المقبل، وأن تلك الإعلانات وهمية، ولا علاقة للوزارة بها على الإطلاق، مُوضحةً أنه لم يرد إلى الوزارة رسميًا من السلطات السعودية ما يفيد فتح باب العمرة من مصر، كما لم يتم إصدار الضوابط المنظمة للعمرة خلال الموسم الحالى حتى الآن، وفى حالة ورود ما يفيد الفتح سيتم الإعلان عنها بشكل رسمى من قبل الوزارة.

وشددت الوزارة، على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى شركة سياحية يثبت تورطها فى الترويج لتلك الإعلانات، والتى قد تصل إلى حد إلغاء ترخيص العمل، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك الإعلانات التى تستهدف استغلالهم وجمع الأموال منهم.

وفى سياق متصل، سيتم مراعاة مجموعة من المعطيات والعوامل الخارجية وعلى رأسها الإجراءات النهائية التى ستعلنها المملكة العربية السعودية بشأن تنظيم العمرة فى ظل جائحة فيروس كورونا.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى توخى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر شائعات لا تستند إلى أى حقائق، والتى قد تؤدى إلى إثارة وبلبلة الرأى العام، وفى حالة وجود أى استفسارات يرجى الدخول على الموقع الرسمى للوزارة antiquities.gov.eg.