"البلاد" السعودية: مجلس الأمن عليه اتخاذ مواقف حازمة ضد ميليشيا الحوثي لتحقيق السلام

أكدت صحيفة "البلاد" السعودية، أهمية اتخاذ مجلس الأمن مواقف حازمة ضد ميليشيا الحوثي بما يضمن ردع تجاوزاتها ويحقق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وذكرت صحيفة - في افتتاحيتها اليوم /السبت/ تحت عنوان "مسؤولية مجلس الأمن" - أن الاعتداءات العسكرية الحوثية بالصواريخ الباليستية والمسيرات المفخخة ضد الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة من المواطنين والمقيمين تهدد الأمن الإقليمي والسلام الدولي.

وأضافت "البلاد"، أنه يجب على مجلس الأمن التنديد بشدة بهذه الأعمال وتحمل مسؤوليته العملية بقرارات رادعة ومحاسبة تلك المليشيات ورأسها الإيراني المدبر لكل خطط الفوضى والصراع والإرهاب، وهو ما تشدد عليه المملكة وفي نفس الوقت تأكيدها على حقها في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لسلامة أراضيها وفق القانون الدولي.

من جانبها.. أوضحت صحيفة (الرياض) تحت عنوان "نظام الدمار الشامل"، أن المملكة التي تبدو أكثر الأطراف الدولية دراية بخطورة النظام الإيراني، حذرت مرارًا من سياسة التهاون مع طهران، وأكدت في كل المنابر الدولية، على ضرورة المواجهة الحاسمة لهذا النظام وإيقاف تدخلاته في المنطقة، لتحقيق السلام والاستقرار الإقليمي الشامل، مشددة على ضرورة ضغط المجتمع الدولي على طهران، مع إبقاء الخيار العسكري على الطاولة، في سبيل منع قيام دولة دمار شامل.