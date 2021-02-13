استقرار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 13 فبراير

توقف سعر كيلو الطماطم عند 2.75 جنيه للكيلو، وتراوح سعر البصل بين 5 جنيه إلى 7 جنيهات، وبلغ سعر كيلو البطاطس 3 جنيهات، ووصل سعر الكوسة إلى 6 جنيه للكيلو الواحد، وتراوح سعر الملوخية بين 2 جنيه إلى 4 جنيه.

‏‎بلغ سعر كيلو الباذنجان الرومى 3.5 جنيه للكيلو، أما الفلفل الرومى فقد سجل 5.5 جنيه للكيلو جرام، ‏‎‏‎والفلفل البلدى بـ 5 جنيهات والفلفل الرومى 5.5 جنيه والفلفل الألوان بـ19 جنيهًا والليمون بـ17 جنيهًا.

أسعار كيلو الخيار والكوسة

سجل كيلو الفاصوليا الخضراء 14.5 جنيه، ووصل سعر كيلو البسلة إلى 7 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 1.5 للكيلو ويزيد لـ 3 جنيه، والخيار الصوب من 2 جنيه إلى 3.5 جنيه، ووصل سعر اللفت لـ 1.25، والبنجر من 2 جنيه لـ 4 جنيه، وتراوح سعر الثوم من 6 جنيه إلى 24 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم