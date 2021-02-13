أسعار الذهب اليوم السبت 13-2-2021.."تعرف على تطورات السوق"

أسعار الذهب اليوم السبت 13-2-2021، شهدت حالة من التباين الملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، لتتأرجح بين كفتي الارتفاع والإنخفاض.

تحركت أسعا الذهب اليوم السبت، بقيمة 2 جنيه في الجرام، وذلك على خلفية ارتفاع سعر أونصة الذهب من 1818 إلى 1824 دولارا حتى الآن، وهو ما ينعكس على سعر الذهب في مصر ، وبلغ الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 797 جنيها للجرام.

انخفض سعر الذهب في مصر ليتوقف عيار 24 عند 911 جنيه للجرام، وبلغ عيار 21 وهو العيار الأكثر مبيعًا في سوق الذهب 797 جنيه للجرام، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 684 جنيه للجرام، وسجل الجنيه الذهب 6376 جنيهًا، أونصة الذهب قد تشهد تغيرات عدة خلال الساعات القادمة مع التداول على المعدن الأصفر فى الأسواق العالمية.

سجل المعدن النفيس حركة مستمرة طوال التعاملات أول أمس بين الارتفاع والتراجع، لكن المعدن الأصفر أخذ طريقا للتراجع مستقرًا عند 1824 دولار.

حركة الذهب عالميًا

شهدت أسعار الذهب إنخفاض ملحوظ بداية من يوم الخميس، حيث تعافى الدولار من أدنى مستوى في أسبوعين والذي بلغه في الجلسة السابقة، وتسببت بيانات أضعف للتضخم في الولايات المتحدة في تثبيط الإقبال على المعدن الاكثر شهرة بالعالم.

الجدير بالذكر، أن هناك عدة قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، الأمر الذي يجب مراعاته بشكل يومي عند تحديد الأسعار.