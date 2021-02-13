"مسجلش من 3 سنين".. تاريخ محمد صلاح أمام الثعالب قبل مواجهة ليفربول وليستر اليوم

محمد صلاح ضد ليستر سيتي.أرشيفية
يستضيف فريق ليستر سيتي اليوم فريق ليفربول، في مباراة ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
ويحتضن ملعب "كينج باور" المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم، حيث تذاع المباراة عبر قناة bein sports 1 HD.
ويعتبر الفرعون المصري محمد صلاح "تميمة حظ" ليفربول في مواجهة الثعالب، حيث لم يخسر الريدز أمامهم منذ انتقاله عام ٢٠١٧.
في وجود محمد صلاح اجتمع ليفربول وليستر سيتي في ٦ مناسبات، انتصر ليفربول في خمسة لقاءات، وحل التعادل في لقاء وحيد.
وهز محمد صلاح شباك الثعالب ثلاث مرات فيما لم يصنع أي هدف.
موسم ٢٠١٧-٢٠١٨
في الدور الأول فاز ليفربول بنتيجة ٣-١، وسجل محمد صلاح هدفا، وفي الدور الثاني فاز ليفربول بنتيجة ٢-١، حيث سجل صلاح هدفي ليفربول في المباراة
موسم ٢٠١٨-٢٠١٩
فاز ليفربول في الدور الأول بنتيجة ٢-١، فيما تعادل مع ليستر في مواجهة الدور الثاني، ولم يسجل صلاح في أي من المباراتين.
موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠
في الدور الأول فاز فريق ليفربول بنتيجة ٢-١، كما فاز الريدز أيضا في مباراة الدور الثاني بأربعة أهداف دون رد.
وفي الدور الأول من الموسم الحالي، شهدت ٱخر المواجهات تفوق الريدز على الثعالب بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد
وخسر ليفربول في آخر مواجهاته أمام مانشستر سيتي بنتيجة 4-1، حيث سجل محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد، فيما سجل كلا من إليلكاي جوندوجان "49،73"، رحيم ستيرلينج "76"، فيليب فودين "83".
على الجانب الآخر فاز ليستر سيتي في آخر مواجهاته أمام فريق برايتون بنتيجة هدف مقابل لا شيء.
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