موعد مباراة ليفربول اليوم أمام ليستر سيتي والتشكيل المتوقع

يدخل فريق ليفربول اليوم السبت مباراته أمام فريق ليستر سيتي ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الجولة 24 من البريميرليج والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً.

ويسعي فرقي الريدز اليوم حصد الثلاث نقاط وإسترجاع مكانته في ترتيب الدوري، ويحتل المركز الرابع برصيد 40 نقطة من أصل 23 نقطة خاضها الفريق، بينما يحتل فريق ليستر سيتي المركز الثالث برصيد 43 نقطة من أصل 23 مباراة خاضها الفريق، بينما يرغب لاعب الفريق محمد صلاح في التهديف اليوم وإحراز الأهداف ليبقي متصدري هدافي الدوري هذا الموسم.

بينما يسعي فريق ليستر سيتي في مواصلة نغمة إنتصاراته هذا الموسم ودخولة في المربع الذهبي، ويرغب في الفوز اليوم وحصد الثلاث نقاط وتعزيز مكانته في الدوري في ظل تدهور مستوي فريق ليفربول في مواجهاته الأخيرة.

تشكيل ليفربول اليوم "المتوقع"

تشكيل ليستر سيتي اليوم "المتوقع"

حراسة المرمى: أليسون بيكير.خط الدفاع: كاباك، هندرسون، أرنولد، روبرتسون.خط الوسط: تياجو ألكانتارا، هندرسون، جونز.خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.حراسة المرمى: شمايكل.خط الدفاع: إيفانز، ريكاردو بيريرا، سويونكو، فوكس.خط الوسط: تيليمانس، نديدي، بارنيز، ماديسون، أوندير.خط الهجوم: فاردي. والجدير بالذكر أن اخر مواجهات فريق ليفربول كا أمام فريق مانشستر سيتي والتي أنتهت بخسارة الريدز بنتيجة 4/1، بينما اخر مواجهات فريق ليستر سيتي كان أمام فريق برايتون والتي أنتهت بهدف دون رد لصالح السيتي .

ويفتقد فريق ليفربول في مباراة اليوم لخدمات نجمه لاعب الفريق الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع الفريق؛ بسبب إصابته بالرباط الصليبي وخضوعه لعملية جراحية، قد تبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي 2020-2021، بالإضافة إلى غياب جو جوميز، تسيميكاس ونابي كيتا.

وكذلك يغيب البرتغالي دييجو جوتا لفترة طويلة عن الملاعب؛ بسبب إصابة قوية في الركبة، تعرّض لها خلال مشاركته في مباراة ليفربول أمام ميتييلاند الدنماركي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1.

بينما يأتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالأتي:

محمد صلاح – ليفربول 16

دومينيك كالفيرت ليوين - إيفرتون 13

برونو فيرنانديش - مانشستر يونايتد 13

هيونج مين سون - توتنهام 13

