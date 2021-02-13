موعد مباراة الأهلي القادمة

عادت بالأمس بعثة النادي الأهلي إلى الأراضي المصرية قادمةً من العاصمة القطرية الدوحة، بعدما حقق المارد الأحمر إنجازا بحصوله على الميدالية البروزنية ببطولة كأس العالم للأندية 2020.

ولم ينشغل الأهلي كثيرا بالاحتفال، حيث تنتظره مواجهة هامة هذا الأسبوع أمام المريخ السوداني في مستهل مشواره الأفريقي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي يحمل المارد الأحمر الرقم القياسي في الحصول عليها برصيد تسع مرات.

يحتضن الأهلي we السلام مباراة الأهلي والمريخ السوداني ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021.





موعد مباراة الأهلي والمريخ والقنوات الناقلة





وتقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 فبراير، في تمام الساعة التاسعة مساءا، وتذاع عبر قناة bein sports 7 HD، بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي. يلعب الأهلي تلك البطولة في مجموعة ضمت كلا من المريخ السوداني، وسيمبا التنزاني، وفيتا كلوب الكونغولي.

ويعد الأهلي هو حانمل لقب تلك البطولة، بعد فوزه في النهائي الأأفريقي الشهير أمام نادي الزمالك بنتيجة 2-1، وبهدف محمد مجدي أفشة الشهير في الدقائق الأخيرة من عمر وزمن المباراة.





قائمة الأهلي الأفريقية

ويدخل الأهي تلك البطولة بقائمة أفريقية، ضمت كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير .

خط الدفاع: رامي ربيعة وسعد سمير وياسر أبراهيم ومحمد هاني وأيمن أشرف وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وعلى معلول وبدر بانون .

خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية وأكرم توفيق ومحمد مجدي قفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات و محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد شريف ووليد سليمان وكريم نيدفيد .

خط الهجوم: صلاح محسن وأحمد ياسر ريان ومروان محسن .



مشوار الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية 2020



فاز الأهلي في المباراة الأولى بمونديال الأندية أمام الدحيل القطري بنتيجة 1-0، بهدف سجله حسين الشحات بالدقيقة 30 بعد كرة قطعت من لاعب وسط الدحيل، عن طريق والتر بواليا الذي ترك الكرة لحسين الشحات وسدد كرة أرضية رائعة على يمين صلاح زكريا حارس مرمى الدحيل.

في مباراة نصف النهائي تعثر الاهلي أمام العملاق البافاري بايرن ميونخ بالهزيمة 2-0، بهدفين سجلهما القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وفي آخر مباريات الأهلي بالبطولة أمام بالميراس البرازيلي استطاع الأهلي أن يقتنص الميدالية بالبرونزية بعد فوزه بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح من علامة الجزاء، بعدما وصلت المباراة في وقتها الأصلي لركلات الجزاء.