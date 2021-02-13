نادية الجندي تكشف عن أغرب قصة معجب مرت بها

تصدرت الفنانة نادية الجندي محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، جراء ظهورها في برنامج "لايف من الدوبلكس، مع الدمية الشهير "ابلة فاهيتا".

كشفت نادية الجندي عن العديد من المواقف المختلفة التي تعرضت لها على مدار مسيرتها الفنية، منذ بدايتها وحتى اللحظة الراهنة.

نادية الجندي وقصة الأغرب معجب

كشفت الفنانة نادية الجندي، قصة أغرب معجب لها والتي انتهت بالقبض عليه، قائلة: "كان فيه واحد مجنون، وكان يقف ويقلع هدومه في الشارع ويصرخ ويصوت، وفي الآخر جابوله البوليس وخدوه".

رفضت "الجندي"، الإفصاح عن عمرها الحقيقي أثناء لقاءها في برنامج "لايف من الدوبلكس" المذاع على قناة "ON" الفضائية، قائلة: "العمر مجرد رقم فقط".

صرحت نادية الجندي، أنها لن تمانع الارتباط برجل أصغر منها سنًا، ولكن بشرط أن تكن وقعت في غرامه.

آخر أعمال نادية الجندي

كانت آخر أعمال الفنانة نادية الجندى الدرامية مسلسل "سكر زيادة" الذى عرض في شهر رمضان، وشاركها في البطولة كل من: نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، وضمت قائمة ضيوف الشرف: أحمد السقا، روجينا، جومانا مراد، معتصم النهار، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد، شيماء سيف، مى الغيطى، طارق عبد العزيز، انجى على، عمر زهران، خالد أنور، أميرة هاني.

الجدير بالذكر، أن برنامج "لايف من الدوبلكس"، يعرض على قناة ON الفضائية، وتقدمه الدمية المعروفة "أبلة فاهيتا"، والدمية "كارو"، حيث يستضيف في كل حلقة فنانا ليتحدث عن حياته العملية والشخصية في قالب فكاهي خفيف، واستضاف خلال الفترة الماضية العديد من نجوم الوطن العربىي.