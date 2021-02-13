"برونزية باللون الأحمر".. مشوار الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بقطر

انتهت منذ ايام قليله بطولة كأس العالم للأندية والتي شهدت أهميه كبيرة من أنحاء العالم، حيث شارك فيها النادي الأهلي بعد حصده لبطولة إفريقيا في الموسم الماضي علي غريمه التقليدي الزمالك المباراة التي انتهت بنتيجة 2/1.

دخل النادي الأهلي أولى مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية أمام فريق الدحيل القطري والتي أقيمت في قطر الأرض المستضيفة للبطولة وخاض فريق الدحيل المباراة لأنه صاحب الأرض، في مباراة انتهت بهدف دون رد لصالح المارد الأحمر وجاء الشتكيل الذي خاض به الأهلي اللقاء كألاتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ، أيمن أشرف ، بدر بانون ،علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي ،عمرو السولية ، طاهر محمد طاهر ، محمد مجدي "أفشة" ، حسين الشحات.

المهاجم: والتر بواليا.

بينما ثاني لقاء للمارد الأحمر كان أمام فريق بايرن ميونخ والتي انتهت بخسارة الفريق الأحمر بهدفين دون رد.

وشهدت التشكيلة مفاجاة وحيدة عن مباراة الدحيل السابقة، بدخول محمود كهربا بدلا من والتر بواليا مهاجم الفريق

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، ، عمرو السولية

خط الوسط الهجومي: محمد مجدي قفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر .

خط الهجوم: محمود كهربا.

والمباراة الأخير في نهائي البطولة التي جمعت النادي الاهلي أمام فريق بالميراس البيرازيلي والتي انتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بعدها أنته اللقاء بركلات الترجيح والتي أنته لصالح المارد الأحمر بنتيجة3/2 بعد تصدي حارس المرمي محمد الشناوي للكرة الأخيرة وأستطاع الفريق حصد الميدالية البرونزية كأفضل ثالث نادي في العالم.كما أشاد بيه عدد من نجوم الكرة في العالم، بينما غاب عن المباراة ثنائي الفريق حسين الشحات ومحمود كهربا وذلك بسبب أن ما فعلوه لاعبي الأهلي من تجاوزات للفقاعة الطبية كان خطاء كبير في ظل هذه الظروف.

وجاء التشكيل الذي خاض بهالأهلي المباراة كالاتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني ،بدر بنون-ايمن اشرف ،ياسر إبراهيم

خط الوسط: حمدي فتحي،اكرم توفيق، السولية- قفشة،طاهر

خط الهجوم: بواليا.