رضا البلتاجي يكتب: الإمارات تغزو المريخ

يبدو أن تداعيات حل مجلس مرتضى تلقى بظلالها فلأول مرة منذ ثلاث سنوات يتلقى الزمالك بطل أفريقيا فى كرة اليد مدعوما بتسعة لاعبين دوليين هزيمة موجعة من فريق سبورتنج الراقى وهو بدون لاعب دولى واحد بفارق سبع أهداف فى مفاجأة مدوية قد تحرمه من اللقب المحبب لجماهيره تزامنا مع تعادل سلبى بطعم الهزيمة لفريق الكرة مع مولودية وهران فى أولى المواجهات الإفريقية ،،، الزمالك فى محنة قد تمتد لسنوات ادعو لنادى الزمالك فحلم التوريث والظلم عطلا مسيرته عشرات السنين



الشيخ زايد وأبنائه





سنة 74 سافرت جارتنا الشابة إلى دولة الإمارات بفستان الزفاف لتلحق بعريسها بعد قصة حب كانت حديث حلوان وبعد اسبوع واحد عادت بصحبة زوجها،،، (انا لايمكن اعيش فى البلد دى،، كلها صحراء ) تذكرت هذه القصة وانا اتابع أطلاق الإمارات في أبريل/ 2017، البرنامج الوطني للفضاء، الذي يتضمن إعداد رواد فضاء إماراتيين، وخطة لـ100 عام التى تهدف إلى بناء أول مستوطنة بشرية على كوكب المريخ بحلول 2117، والوصول بمسبار الأمل الإماراتي إلى كوكب المريخ عام 2021، تزامناً مع الذكرى الـ50 لقيام دولة الإمارات ( واخد بالك الذكرى الخمسين ) وبالفعل تم بنجاح يوم الثلاثاء الماضى ما خططت له الإمارات قبل اربع سنوات حيث سجل التاريخ نجاح الإمارات في أول مهمة لها إلى كوكب المريخ بعد أن نجح مسبارها الاستكشاف (مسبار الأمل) في دخول مدار الكوكب الأحمر. وكان المسبار الأمل الإماراتي، الذي انطلق من الأرض قبل سبعة أشهر، قد وصل إلى المدار حول الكوكب، لتصبح الإمارات خامس دولة ترتاد الفضاء لهذه المهمة بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي ،،،،، وأوروبا والهند. متقدمة على دولا عظمى أخرى لديها إمكانات افضل ،،،،، والله انه لشئ يدعو إلى الفخر والسعادة

مبروووك لاشقائنا فى الإمارات وسلاما لروح الشيخ زايد الذى وضع حجر الأساس لدولة ناطحت الكبار وتفوقت عليهم خلال سنوات قليلة ،،، وتحية لاشقائنا ابنائه الذين ساروا على خطاه واحترموا العلم والبحث العلمى فكانت بلدهم كما نراها الان ،



حادثة "عادية"





فى طقس سئ جدا ودرجة حرارة 5 دون الصفر فى ولاية تكساس الأمريكية وقع حادث بين 113 سيارة اسفر عن سقوط 6 ضحايا فقط وهو عدد لا يمر يوم دون وقوعه عندنا من حادث سيارة واحدة ،،، احنا أجدع من امريكا



كفاية تحليل





اتابع الاستوديوهات التحليلية لكل بطولات العالم فى كرة القدم فاجدها لاتزيد عن ثلث ساعة الا عندنا فهى تمتد إلى ست ساعات لمباراة زمنها ساعة ونصف ،،، هل هناك علاقة بين هذه الملاحظة وبين تراجع مستوى التعليم وتدنى أداء الموظف ف بلدنا؟ ،،،،، هنشتغل امتى وما العائد من حديث يمتد لساعات عن خطط اللعب وأساليب الدفاع والهجوم فى نقاش لا يفرز الا غل وطغينة وماكيدة بين الجماهير



عند البعض.. البلطجة أسلوب حياة





مصرع كبابجى الفقير الشهير فى صحراء أكتوبر على يد مجموعة بلطجية ممن يدعون عرب الظهير الصحراوى لرفضة دفع اتاوة حراسة على أرض اشتراها بحر ماله وهى مشكلة ارى انها تعوق التنمية والزراعة والخروج إلى الصحراء ويعانى منها آلاف المستثمرين بسبب تلك الفئة الضالة والتى اتخذت من البلطجة والسلاح وسيلة حياة وهو ما يدعونا إلى فرض هيبة الدولة والتصدى لهذه الجرزان بقوة السلاح حماية للشرفاء من أبناء الوطن ،،، مصر تعيش عصر جديد واستقرار يشهد به العالم ولن يضيرها بتر هذه الفئة التى كنزت المليارات من تجارة الأراضى والآثار والسلاح