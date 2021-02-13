عمرو القطامى يطالب توفير سلالات بذور غير شرهة لاستهلاك المياه وتعطي ضعف الإنتاجية

طالب النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، مركز البحوث الزراعية تكثيف العمل من أجل توفير سلالات بذور جديدة عالية الإنتاجية وفى نفس الوقت تكون غير شرهة لاستهلاك المياه، وذلك تمشيا مع الخطوات التي تتخذها الدولة، بشأن تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة في ظل محدوديتها، وفى نفس الوقت لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل وخاصة القمح والذرة وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية.

عمرو القطامى يحث على توفير سلالات بذور جديدة غير شرهة

وأوضح عضو مجلس النواب، عمرو القطامى، أن توفير سلالات بذور جديدة غير شرهة لاستهلاك المياه، وتعطى ضعف الإنتاجية أصبحت قضية كل دول العالم، حيث يوجد العديد من الدول التي سبق وان اتخذت خطوات جادة في هذا الملف على الإطلاق، واستطاعت ان تحقق نتائج كبيرة في هذا الصدد، وحققت الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، في الوقت الذى عظمت الاستفادة من مواردها المائية المتاحة، وعلى مركز البحوث توجيه الاعتمادات المالية في الموازنة العامة للأبحاث لتشجيع المبتكرين والباحثين.

وأضاف عضو مجلس النواب، عمرو القطامى، أن ملف الزراعة من أهم وأبرز القطاعات التي تحظى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، وهذا يعود إلى كونه من أهم الأدوات بملف القناعة والاستثمار والاقتصاد، ويرتبط به ارتباط مباشر العديد من الصناعات، إلى جانب الاستهلاك اليومى من المحاصيل الأساسية، وعلى الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بالأمر ترجمة هذا الاهتمام في صورة قرارات على أرض الواقع وتوفير بذور عالية الإنتاجية وغير شرهة لاستهلاك المياه.