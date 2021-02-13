الحلم الأسباني يتبخر أمام صلاح.. وانتقال محتمل لهذا النادي

لا حديث يعلو علي وجهة النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، وذلك بعدما أعلن أن لا أحد يستطيع رفض اللعب في إسبانيا سواء لريال مدريد أو برشلونة، وذلك خلا حوار أجراه مع صحيفة إسبانية قبل أسابيع، ولكن هناك مشاكل عديدة سوف تواجة هذا الحلم والتي ستجعل اللاعب يفكر في العروض الأخري أو الإستمرار في قلعة الأنفيلد.

ليفربول يعاني هذا الموسم في بطولة الدوري، وأصبح الفريق مهددا بعد الصعود لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، وذلك في حال خروجة من الترتيب المؤهل للبطولة الأوروبية الأكبر علي مستوي العالم، ويواجة ليفربول مواجهة شرسة في حجز مقعد الأبطال العام القادم، وفي حال عدم تمكن الريدز الصعود لدوري أبطال أوروبا سيرحل النجم المصري بشكل مؤكد مطلع الموسم القادم.

ومن جانبة ربطت تقارير إعلامية أن بايرن ميونخ يريد الحصول علي خدمات صلاح مطلع الموسم المقبل، وذلك بعدما أكد رئيس النادي أنه لشرف كبير تواجد صلاح داخل قلعة البافاريين، ومن الممكن أن تحدث الصفقة في أي وقت وليس شرطا العام القادم.





"مسجلش من 3 سنين".. تاريخ محمد صلاح أمام الثعالب قبل مواجهة ليفربول وليستر اليوم

وفي مفاجئة من العيار الثقيل يترقب مسؤولي باريس سان جيرمان موقف محمد صلاح من التجديد أو الرحيل عن ليفربول مطلع الموسم القادم، وجاء هذا القرار بعد تبخر عدم الحصول علي ليونيل ميسي نجم برشلونة، بسبب إقترابة الشديد من التواجد داخل الدوري الإنجليزي واللعب لصالح مانشستر سيتي، في صفقة إنتقال حر مطلع الموسم القادم، ويبحث الفريق الباريسي علي تقوية صفوفة خاصة مع زيادة أخبار الرحيل المحتمل لنجم الفريق الشاب كليان مبابي، والذي يري أن طموحاتة وإمكانياتة لا تتناسب مع الدوري الفرنسي، ويريد ريال مدريد الحصول علي خدمات المهاجم الفرنسي مطلع الموسم القادم.

لم يتبقي الكثير علي نهاية الموسم من أجل ظهور جميع الحقائق أمام هذه التكهنات، ولكن من المؤكد أننا سوف نشاهد موسم إنتقالات أسطوري 2021/2022، بسبب رحيل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وأحتمالية رحيل محمد صلاح، فستكون الأعين مترقبة الوضع القادم الذي سوف يغير بوصلة المشاهدة لمعظم الدوريات بسبب إنتقالات النجوم المحتملة والواقعية مطلع الموسم القادم.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي ليفربول هذا الموسم، ويمتلك 16 هدفا متصدرا قائمة هدافي البريميرليج، ويبتعد بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسية برونو فيرنانديز.