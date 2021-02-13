منها مناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية.. ننشر جدول أعمال لجان البرلمان غدا

جدة - نرمين السيد - فتعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعا لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2020-2021، فيما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وتشهد اللجنة الاقتصادية، استكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، ويعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية.

كما تعقد لجنة الدفاع والأمن القومى، اجتماعا لمتابعة خطة عمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى مواجهة الإرهاب والتطرف.

وتناقش لجنة القوى العاملة، مشكلة عمال وزارة الزراعة والعاملين على حسابات الصناديق والمؤقتين فيما يتعلق بصرف الحد الأدنى للأجور بصفة مبدئية، وفيما يتعلق بالتثبيت من خلال تغيير الشكل التعاقدى لتلك الفئات من العمالة.

وأيضَا تناقش لجنة الصناعة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية، كما تناقش اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 26 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود" الموقعة فى القاهرة بتاريخ 2--2020.

وتنظر لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، بيان الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، الذى ألقاه أمام المجلس بتاريخ 24-1-2021، فى حضوره.

وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمى، بيان وزير التعليم العالى والبحث العلمى والذى ألقاه أمام المجلس بجلسته يوم الثلاثاء الموافق 19-1-2021، لمتابعة عمل الوزارة فى برنامج الحكومة، والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار.

وتستكمل لجنة الشؤون الدينية، مناقشة ما جاء ببيان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الذى ألقاه أمام المجلس بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2 من فبراير 2021، فيما يخص المساجد الأثرية وترميمها.

وأيضَا تناقش لجنة السياحة والطيران، المشاكل والمعوقات التى تواجه قطاع السياحة، فيما يخص المنشآت الفندقية، والاستماع إلى رؤى أعضاء اللجنة حولها.

كما تناقش لجنة الإدارة المحلية، بيان محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الذى ألقاه أمام المجلس، وما اتخذه المجلس من قرار بإحالته، والمناقشات التى دارت حوله بالجلسة العامة إلى لجنة الإدارة المحلية، بشأن خطة مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة لتنمية مهارات القيادات والعاملين بوحدات وأجهزة الإدارة المحلية.

وتناقش لجنة الشباب والرياضة، مقترحات تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وتدرس لجنة حقوق الإنسان، ما يدخل فى اختصاص اللجنة فى بيانات الوزراء التى ألقوها أمام المجلس، عن موقف الوزارات بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وتوزيعها طبقا لاهتمام النواب.

وتناقش لجنة التضامن الاجتماعى ولأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبى، بيانات الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، الدكتورة ياسمين صلاح الدين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وتتابع أعمال الوزارات، فيما يدخل فى اختصاص اللجنة، والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزراء من إيضاحات على أرض الواقع.