عاجل.. الجيزة تغلق كوبرى البرنسيسة الجديد جزئيا 8 أيام

جدة - نرمين السيد - وأشار أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئى بالتناوب لكوبرى البرنسيسة الجديد لمدة 8 أيام تنتهى صباح يوم السبت الموافق 20-2-2021، على أن يكون العمل على مدار 24 ساعة دون تعطيل حركة المرور.

ووجه محافظ الجيزة، رئيس حى الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال، لافتًا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وضعت اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية، بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.