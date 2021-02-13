جدة - نرمين السيد - وأشار أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئى بالتناوب لكوبرى البرنسيسة الجديد لمدة 8 أيام تنتهى صباح يوم السبت الموافق 20-2-2021، على أن يكون العمل على مدار 24 ساعة دون تعطيل حركة المرور.
ووجه محافظ الجيزة، رئيس حى الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال، لافتًا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وضعت اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية، بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الجيزة تغلق كوبرى البرنسيسة الجديد جزئيا 8 أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.