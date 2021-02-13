القوى العاملة : تعيين 3710 شاباً بينهم 68 من ذوى القدرات بالجيزة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الجيزة بتعيين 3710 شاباً، بينهم 68 شاباً من ذوى القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، كما تم تسجيل 3583 راغب عمل منهم 80 من ذوي القدرات.

وأوضح الوزير أنه تم إستخراج 1488 شهادة قياس مستوى مهارة و 1491 رخصة مزاولة مهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

تلقي الوزير، تقريراً بذلك من محمد عيسى مدير المديرية بإنجازاتها عن شهر يناير الماضي، أشار فيه إلي أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 39 منشأة، وإعادة التفتيش 162 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 49 محضر ، ومنح مهلة قانونية لـ 35 منشأة أخري ، أما عن مجال التفتيش العمالي ، فقد تم التفتيش على 463 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر التفتيش عن تحرير 247 محضراً عمالياً ، وبحث 36 شكوى ، وعمل ندوة توعية حضرها 15 شخصاً.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين ، قامت المديرية بصرف منح لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ، بواقع 6 منحة زواج بـ 18 ألف جنيه ، و 30 منحة مولود بإجمالي 60 ألف جنيه ، و 11 منح وفاة بمبلغ 40 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما تم صرفه 118 ألف جنيه ، لـ 47 حالة ، فضلاً عن صرف خدمات طبية لـ 7 عمال بمبلغ 2600 جنيهاً ، كما تم صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 10 آلاف و 557 عاملاً من المسجلين بواقع 5 ملايين و 278 ألفاً و 500 جنيه .

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب ، قامت المديرية بإستخراج 35 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة ، وتجديد 11 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى ، فقد تلقت المديرية 669 شكوى عمالية ( فصل – مطالب ) ، تم تسوية 41 شكوى منها ودياً ، وإحالة 130 شكوى للمحكمة العمالية ، و 137 أحيلت لجهات أخري ، و تبقى 361 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة .