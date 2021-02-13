سفير مصر في طوكيو يلتقي مع رئيس مؤسسة اليابان الثقافية

التقى سفير مصر في اليابان، أيمن كامل، مع السفير Kazuyoshi UMEMOTO، رئيس مؤسسة اليابان الثقافية Japan Foundation، حيث قدم السفير تهانيه لرئيس المؤسسة بمناسبة توليه مهام منصبه مؤخراً.

تناول اللقاء التأكيد على الأهمية التي تحظى بها مؤسسة اليابان في العلاقات الثنائية المصرية اليابانية باعتبار أن مكتبهم التمثيلي الوحيد في الشرق الأوسط وأفريقيا متواجد بالقاهرة، ويقوم بدور رئيسي في نشر الثقافة والفنون واللغة اليابانية ليس فقط في مصر بل وفي المنطقة بأسرها.

أشار السفير المصري كذلك إلى متابعة آلاف المصريين المهتمين بالحضارة والثقافة اليابانية لنشاط المؤسسة باعتبارها المركز الرئيسي الذي يعكس خصوصية العادات والتقاليد اليابانية والفنون المختلفة بما فيها المهارات الدفاعية والرياضية والرسوم المتحركة والتكنولوجيا الحديثة.

تطرق الاجتماع أيضاً إلى التقدم الذي وصلت إليه علاقات التعاون الثقافي بين مصر واليابان، ومستجدات الاتفاقيات التعليمية بين البلدين وعلى رأسها برنامج الشراكة المصرية اليابانية في التعليم EJEP، وكذلك المشروعات العملاقة المتمثلة في افتتاح المقر الجديد للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا EJUST في برج العرب، والتطور الذي أحرزه برنامج المدارس اليابانية في مصر EJS، الذي قطع شوطاً كبيراً بإنجاز قرابة 50 مدرسة يابانية في مختلف المحافظات المصرية حتى الآن.