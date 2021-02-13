وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ القطار الكهربائي السريع العين السخنة /الإسكندرية /العلمين...

في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ شبكة خطوط القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 1795 كم ، تابع الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل أعمال تنفيذ مشروع قطار العين السخنة /الاسكندرية / العين السخنة في المسافة من حلوان حتى العين السخنة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تم الانتهاء من أعمال أبحاث التربة والرفع المساحي وتخطيط المسار وجار العمل في تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار وكذا المحطات والأسوار بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات بالاضافة الى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار. كما ستبدأ شركة سيمنز الالمانية بالتزامن مع هذه الأعمال، فى أعمال الاشارات والاتصالات والتحكم ونظم الكهرباء بجانب تصنيع وتوريد عدد ٣٥ قطار ركاب سريعة واقليمية و10 جرارات لنقل البضائع

و أكد الوزير خلال جولته على اهمية تكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة والالتزام بالجدول الزمني المحدد لنهو المشروع بالكامل خلال عامين وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية ،مشيراً إلى اهمية هذا المشروع الذي يعتبر بداية لمنظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التي سيتم تنفيذها والتي ستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات في مصر لافتاً الى أن مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين)، يبلغ طوله 460 كم، ويشمل 15 محطة وأن السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة وأنه سيساهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة حيث سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب.

مضيفا ان منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي انحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى ييستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات .