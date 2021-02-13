الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا شديد البرودة ليلا تصاحبه شبورة.. والعظمى بالقاهرة 21

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على البلاد اليوم وغدا، الأحد، حيث يكون الطقس مائلا للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري، شديد البرودة ليلا، وتصاحب ذلك شبورة مائية صباحا على الطرق والرياح معتدلة.

ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية للبلاد نهارا، شديد البرودة ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

ويبقى الطقس ما بين المائل للدفء والمائل للحرارة على محافظات الصعيد نهارا بارد ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 11، السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 12، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 10، جنوب الصعيد 29 للعظمى والصغرى 13.