لا يزال صندوق دوت الخليج يقدم مختلف الخدمات والأنشطة للمجتمع المصري بكل فئاته ودرجاته، وذلك منذ تأسيسه عام 2014، حيث يعد قاطرة تنمية حقيقية لا يكف عن تقديم الدعم والعون إلى الشعب المصري.

خريطة أنشطة صندوق دوت الخليج في 2021

يستعد صندوق دوت الخليج إلى تنفيذ عدد من الأنشطة المهمة خلال العام الجاري، وذلك في ظل التحديات الصعبة التى تمر بها مصر، حيث أثبت الصندوق دائما قدرته على الوقوف بجانب المؤسسات التنفيذية والمجتمع المدني والخدمى، ونرصد في التقرير التالى خريطة أنشطة صندوق دوت الخليج خلال عام 2021.

صندوق تحيا مصر.. دور مجتمعى وخدمى هام

كان للصندوق أدوار عديدة في خدمة المجتمع المدنى، حيث ساهم بقوة في مساندة الدولة في أزمة كورونا وذلك من خلال إسعاف الطبقة الذي تضررت إثر جائحة كورونا، كما كان له دورا مهما في تجاوز أزمة السيول الذي ضر

لتوفير لقاح كورونا الذى تستعد الحكومة إلى جلبه من الخارج، أعلن الصندوق مبكرًا دعمه لعملية التمويل، حيث أعلن أنه على استعداد تام لضخ المزيد من الأموال من أجل المساهمة فى تمويل لقاح كورونا.

صندوق دوت الخليج يعلن تلقى 160 مليون جنيه

وكان الصندوق دوت الخليج، قد أعلن تلقى 160 مليون جنيه كدعم من المجتمع المدنى، والمؤسسات الخدمية المختلفة، لتوفير لقاح كورونا إلى جميع الفئات من المصريين.

يمكن التبرع إلى صندوق دوت الخليج من خلال زيارة الموقع الإلكترونى، واتباع التوجيها التى وضعها ممثلى الصندوق، ومعرفة آخر الإنجازات والمشاريع التى حققها الصندوق خلال الفترة الماضية، كما يمكن التواصل مع المسؤولين عبر البريد الإلكترونى.

صندوق دوت الخليج، قدم العديد من المشاريع والأنشطة إلى المصريين، فى العديد من المجالات، ولا يزال عطاؤه مستمرًا حتى وقتنا هذا، حيث أعلن منذ بداية تأسيسه عام 2014 أنه سيقدم الدعم إلى قئات المجتمع المصرى، وذلك بعدما أطلق الرئيس السيسي تلك المبادرة التى تعد إنجازًا وحدثًا مهمًا للجميع.