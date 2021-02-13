أحمد دياب يطالب تقنين التوك توك ومنع من هم دون 18 عاما من قيادته

النائب أحمد دياب - أرشيفية
قال النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، إن التوك توك أصبح من الظواهر السلبية التي تؤثر على المجتمع، ولكن في حقيقة الأمر تعد هذه الظاهرة أمر واقع يجب التعامل معها بناء على هذا الأساس، على ان يتم، إن مواجهة الظاهرة بشكل متدرج ومن خلال عرض البدائل، لافتًا إلى أن المركبات يعمل عليها ملايين من الأشخاص وتعتبر مصدر دخل أساسي للكثير من الشباب بمختلف فئاتهم.
أحمد دياب: عدد التكاتك فى مصر يفوق 3 ملايين مركبة
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أحمد دياب، أن عدد التكاتك في مصر يفوق 3 ملايين مركبة، وأصبح من الصعب إلغاؤه، ولكن يجب العمل على ترخيصه وتقنين أوضاعه وهذا سيحد كثيرا من مخاطره ومشاكله، خاصة وأن نسبة معدلات زيادة عدد التوك توك في مصر أصبحت خطيرة، نتيجة عدم عدم وجود تنظيم في تسييره، ويجب مواجهة الظاهرة بشكل مؤسسي ورؤية الصورة من عدة زوايا وليس زاوية واحدة أثناء الحكم عليها.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، أحمد دياب، عقد جلسات حوار مجتمعى للوقوف على عدد من المقترحات التي من الممكن ان يكون لها دور في حل الأزمة، وذلك بعد عرض الصورة بشكل كامل، للوقوف آلية وضع قرار مناسب للتعامل مع الأزمة، مؤكدا أن التقنين يعنى تخصيص مناطق له بعيدا عن الطرق السريعة والأماكن الحيوية، كما أنه سيكون ملزما أن من يقوده لا يقل عن 18 سنة منعا للحوادث والمشاكل المتكررة.
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