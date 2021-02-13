سميرة الجزار تقترح إنشاء منصة إلكترونية للتدريب على انتخابات المحليات برعاية مجلس النواب

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان ، موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إنشاء منصة إلكترونية للتدريب على انتخابات المحليات للشباب والمرأه برعاية وإدارة مجلس النواب المصري.

سميرة الجزار: المقترح يهدف إلى تدريب المواطنين

وأضافت عضو مجلس النواب، سميرة الجزار:" المقترح يهدف إلى تدريب المواطنين الراغبين في خوض الانتخابات المحلية علي اتساع أعدادهم والتي تصل للآلاف ولضمان عدم انتقال المواطنين من محافظاتهم إلى محل التدريب في ظل جائحة كورونا.

سميرة الجزار: الطلب مرفق بمذكرة لشرح الاقتراح

وأوضحت عضو مجلس النواب، سميرة الجزار، أن الطلب مرفق بمذكرة لشرح الاقتراح، مطالبة بإحالته إلي لجنة الاقتراحات والشكاوى واللجنة المختصة لدراسته والتي بدورها تقوم بالطلب من رئيس المجلس لإحالته إلى الوزرات المعنية أو الجهات المختصة قبل إعداد تقريرها وعرضه علي المجلس.

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هذا ويعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، لمناقشة لائحة مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، وطرح ما يتعلق بتعديلات قانون بلازما الدم.