مجموعة الزمالك: الترجي يسعى إلي استغلال سقوط الفارس الأبيض واقتناص الصدارة

يستضيف عصر اليوم الترجي التونسي، فريق تونغيث السنغالي، في أولي لقاءات الفريق بالمجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وسيتم لعب المباراة علي الملعب الأولمبي الحمادي العقربي.

ويسعي الفريق التونسي أن يحقق الفوز الأول في المجموعة والهروب بالصدارة، واستغلال تعادل الزمالك أمام مولودية الجزائر أمس علي ملعب القاهرة الدولي سلبيا.

ويترقب عشاق الزمالك هذه المواجهة خاصة بعد تعادل الفارس الأبيض أمس، وستكون النتيجة المحببة لهم هي خروج المباراة بالتعادل أو تحقيق تونغيث المفاجأة والفوز علي الفريق التونسي.

وكان الترجي صعد لدور المجموعات وذلك بعدما تخطي عقبة أهلي بني غازي الليبي في لقاءات دور ال32، وأنتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، بينما إنتهت مباراة العودة بفوز الفريق التونسي بنتيجة 3/2، وتم إلغاء هدف صحيح لصالح الفريق الليبي ليخرج من البطولة ويذهب لبطولة الكونفدرالية.

أما تونغيث السنغالي والذي يتواجد للمرة الأولي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا، صعد بعدما حقق مفاجأة كبري وأقصي الرجاء المغربي في عقر دارة، وأنتهت مباراة الذهاب بالسنغال بالتعادل السلبي، وهو ما حدث أيضا في مباراة العودة بالمغرب، ليفوز تونغيث بركلات الجزاء الترجيحية وتحقيق المفاجأة الأولي في البطولة حتي الأن.

باقي مباريات اليوم لبطولة دوري أبطال افريقيا:-

مازيمبي الكونغولي يستضيف شباب الرياضي بلوزداد الجزائري، وستقام المباراة علي ملعب مازيمبي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 3 عصرا.

ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي يستضيف الهلال السوداني، وستقام المباراة علي ملعب لوفتوس فيرسفيلد، وتنطلق في تمام الساعة 6 مساء.

حوريا كوناكري الغيني يستضيف بيترو اتلتيكو الأنجولي، وستقام المباراة علي ملعب 28 سبتمبر، وتنطلق في تمام الساعة 6 مساء.

الوداد الرياضي المغربي يستضيف كايزرشيفس الجنوب أفريقي، وستقام المباراة علي ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، وسوف تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء.

وبدأت مباريات دور المجموعات أمس الجمعة والبداية كانت بين الزمالك ومولودية الجزائر وأنتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، وأقيمت مباراة أخري بين فيتا كلوب الأنجولي وسيمبا التنزاني وحقق الفريق التنزاني المفاجأة وحقق الفوز بهدف نظيف.

ويعلب الأهلي مساء الثلاثاء القادم أولي مباريات بعد العودة من كأس العالم للأندية، ويستضيف المريخ السوداني علي ملعب القاهرة الدولي.