كواليس وأسرار خاصة في قصة صالح جمعة مع صافيناز !!

أعادت الراقصة صافينار اسم صالح جمعة للظهور على الساحة من جديد بعدما خفت نجمه بعد الانتقال من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا في بداية الموسم الحالي.
ونشرت صافينار صورة بالأمس عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" لمحادثة بينها وبين صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا، وهو يرسل لها"قلوب حمراء".
وكان يتوقع الكثيرون من متابعي الكرة وخاصة من عشاق صالح جمعة، الذي يعتبرونه موهبة كروية فذة أضاعت نفسها بنفسها، الكثير ليقدمه بعد خروجه من النادي الأهلي.
وكشفت مصادر مقربة من صالح جمعة أنه لم يقصد مرافقتها أو أن هناك قصة بينهما كما أدعى البعض، وأنه أرسل تلك الرسالة كما يرسلها للكثيرين غيرها من الذين يتابعهم عبر مواقع التواصل، وأنه لا يعرف لما فعلت صافينار ذلك ونشرت تلك الصورة.
بعد انتقال صالح جمعة لسيراميكا كليوباترا حقق إنجاز بتواجده على مقاعد البدلاء، بعدما كان خارج قوائم مباريات النادي الأهلي في آخر عامين له مع المارد الأحمر.
لم يلعب صالح منذ بداية الموسم مع سيراميكا سوى مباراتين كاملتين فقط كانا أمام مصر المقاصة وغزل المحلة، كما لعب 45 دقيقة أمام كل من الجونة وأسوان، و17 دقيقة أمام البنك الأهلي، بإجمالي دقائق لعب 285 دقيقة.
لم يسجل صالح أو يصنع أي أهداف حتى الآن مع سيراميكا كليوباترا، كما تواجد خارج القائمة أمام الإنتاج الحربي بسبب إصابته لكورونا، وأمام كلا من بيراميدز وسموحة والأهلي والمقاولون العرب وإنبي والجيش بسبب إصابة في السمانة.
انضم للأهلي في موسم 2015–2016 قادمًا من إنبي، بعد أن خاض تجربة احتراف قصيرة في صفوف نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي، وفي عام 2018 أعاره النادي الأهلي إلى نادي الفيصلي السعودي في تجربة لم تستمر كثيرا.
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