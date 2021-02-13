كواليس وأسرار خاصة في قصة صالح جمعة مع صافيناز !!

أعادت الراقصة صافينار اسم صالح جمعة للظهور على الساحة من جديد بعدما خفت نجمه بعد الانتقال من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا في بداية الموسم الحالي.

ونشرت صافينار صورة بالأمس عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" لمحادثة بينها وبين صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا، وهو يرسل لها"قلوب حمراء".

وكان يتوقع الكثيرون من متابعي الكرة وخاصة من عشاق صالح جمعة، الذي يعتبرونه موهبة كروية فذة أضاعت نفسها بنفسها، الكثير ليقدمه بعد خروجه من النادي الأهلي.