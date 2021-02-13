أنت الخسران يا فتحي.. أشياء فقدها الجوكر بعد رحيله عن الأهلي

غاب فتحى وحل هانى فى مركز الظهير الأيمن فى مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا 2020 على ملعب القاهرة الدولى، والتى كانت تجمع بين فريقي القلعه الحمراء بقيادة بيتسو موسيمانى المدير الفنى والزمالك بقيادة جيمى باتشيكو، انتهت لصالح الأهلى بهدفين مقابل هدف، ليشارك فى مونديال الأندية كبطل أفريقيا، واختار الكاف محمد مجدى قفشة أفضل لاعب فى المباراة. تألق محمد هانى فى نهائى البطولة ليرسخ اسمه فى التشكيلة الأساسية للمارد الأحمر، ليكسب ثقة جمهور نادى القرن والمدير الفنى بيتسو موسيمانى، ولعب هانى 90+4 دقيقة فى نهائى البطول، ليسجل فى سيرته الذاتية كبطل أبطال افريقيا مع الأهلى.

يشارك محمد هانى مع الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية 2020 بقطر، ممثل بطل أبطال أفريقيا بمونديال الأندية، وهى المشاركة السادسة للاهلى فى البطولة والاولى لمحمد هانى فى مسيرتة الكروية. واجه الأهلى الدحيل القطرى ممثل بطل البلد المستضيف فى أول مبارياتة ببالبطولة، وفاز المارد الاحمر بهدف نظيف أحرز حسين الشحات فى الدقيقة 30 من عمر المباراة، ليصعد إلى نصف النهائىي ، وشارك هانى أساسى فى المباراة كظهير ايمن. شارك محمد هانى أساسي وتألق مع الأهلى فى مباراة نصف مونديال الأندية أمام بايرن ميونخ بطل أبطال اوروبا، بالرغم من الانتقاداة التى واجهتة من وسائل الاعلام قبل المباراة ، وتسألات جمهور القلعة الحمراء من أبرزها " ماذا سيفعل هاني أمام ألفونسو ديفيز الظهير الأيسر للبافارى وكينجسلى كومان الجناح الأيسر؟"، لكن هانى ظهر بطريقة رائعه فى المباراة، وانتهت المباراة بهدفين دون رد من البولندى لوفاندوفيسكى. وذكرت مصادر مقربة من أحمد فتحي لتحيا مصر، أن اللاعب مازال يشعر بالندم لانتقاله من الأهلي إلى بيراميدز في بداية الموسم الحالي، كما أنه يفكر في طريقة لفسخ تعاقده مع النادي، ويتمنى عودته للأهلي إلا أنه يعرف استحالة ذلك الأمر. واجه الأهلى بالميراس البرازيلى في البطولة على تحديد المركز الثالث والرابع، انتهت المباراة بالتعادل السلبى لتذهب إلى ركلات الترجيح بعد تألق من لاعبى النادى الأهلى وخاصتا من الشناوى وهانى، سجل في ركلات الترجيح بدر بانون وأجاي ومحمد هاني وتألق الشناوى فى تصدى لركلتين جزاء وضيع السولية ومروان محسن، لتنتهى لصالح الأهلى بنتيجة 3/2، ويتوج بالبرونزية للمرة الثانية فى تاريخة.

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