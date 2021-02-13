أزمة جديدة داخل الزمالك بسبب فرجاني ساسي

تعرض فرجاني ساسي لاعب خط وسط الزمالك لالتواء في كاحل القدم، وسيغيب عن صفوف الزمالك خلال الفترة القادمة، ولكن لم يتم تحديد مدة غيابة عن الفريق.

وأكد ساسي بأنه القدم قد تورمت بسبب الالتواء، وأنه سوف يخضع لفحص طبي اليوم من أجل تحديد حجم الإصابة ومدة الغياب عن صفوف الفريق.

وفي حال استمر التورم بالقدم، سيخع اللاعب لإشعة تحت إشراف الجهاز الطبي بنادي الزمالك.

وكان الزمالك قد تعادل أمس الجمعة سلبيا أمام مولودية الجزائر في أول مباريات الفريق في دور المجموعات، في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة.

وتضم مجموعة الزمالك أيضا بجانب المولودية، الترجي التونسي، وتونغيث السنغالي.

ويستضيف الترجي التونسي تونغيث السنغالي عصر اليوم في تونس، ويسعي لاستغلال سقوط الزمالك والفوز بنقاط المباراة الثلاثة في المجموعة الصعبة والحديدية.

وسيخرج الزمالك إلي السنغال الجولة القادمة، من أجل مواجهة تونغيث صاحب المفاجأة الكبري في البطولة حتي الأن، وذلك بعدما تمكن من إقصاء فريق الرجاء المغربي في دور ال32 بركلات الجزاء الترجيحية.

وكان قد أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك التشكيل الرسمي لمواجهة الفريق لمواجهة مولودية الجزائر في إطار إفتتاح الجولة الأولي للمجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتواجد مروان حمدي مهاجم الفريق الجديد في التشكيلة الرسمية وجاء علي حساب أشرف بن شرقي.

وجاء تشكيل الزمالك علي النحو التالي:-

حراسة المرمي: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود الونش، محمود علاء، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، إمام عاشور.

خط الهجوم: مروان حمدي، يوسف أوباما، أحمد سيد "زيزو".