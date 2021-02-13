النائب عمرو عكاشة يحذر من التهاون في الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لكورونا

حذر النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، من تهاون البعض في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، حيث يوجد حالة من التراخى خلال الأيام القليلة السابقة من قبل بعض المواطنين في الالتزام بالإجراءات الوقائية، على الرغم من تزايد أعداد الإصابات بشكل ملحوظ، وتحذيرات وزارة الصحة أكثر من مرة، والتشديدات بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.
التصدي لفيروس كورونا
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تعاملت مع الجائحة بشكل مدروس، وهناك العديد من الجهود القوية المبذولة على أرض الواقع، والتي كان لها نتائج إيجابية على الأرض، وساهمت بشكل كبير في التصدي للجائحة وذلك بشهادة كبرى المؤسسات على مستوى العالم، حيث كان لهذه الإجراءات دور في منع تفشي الوباء في المجتمع، بصورة يصعب على المنظومة الصحية التصدي لها، وذلك كله وفقا للاعتمادات والامكانيات المتاحة على أرض الواقع.
تطبيق الغرامات
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة إعادة النظر في قبل الوزارات المعنية بتطبيق الغرامات على مخالفي قرار ارتداء الكمامة في الأماكن العامة ووسائل المواصلات العامة، خاصة وأن الفترة الأخيرة هناك تراخى بعض الشيء في شن حملات للوقوف على مدى التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، خاصة وأن كافة المستلزمات الطبية الخاصة بـ الجائحة متوفرة سواء كمامات او أدوات تعقيم ولا يوجد عجز وبأسعار في متناول الجميع.
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